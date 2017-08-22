Поступившая на грант девушка пропала в Семее

Источник: Nur.kz

14 июля 2017 года около четырех часов дня 19-летняя девушка вышла из дома, который находится в районе магазина «Универмаг» и не вернулась. К поискам Жансаи Сафаевой подключились волонтеры.

«По словам родных, Жансая буквально недавно поступила на грант в учебное заведение, причин для ухода из дома у нее нет. Сотовый телефон отключен. Заявление в полицию подали родственники», — сообщила лидер волонтерского движения «RINA. KZ — Семей» Евгения Павел.

В день исчезновения Жансая была одета в черно-белую кофту, джинсы, при себе был кошелек на ремешке. Особые приметы: на запястье левой руки небольшой шрам.