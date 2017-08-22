Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Умерла актриса Зоя Степанова
Погорельцев Ростова-на-Дону предупреждали о поджогах
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ поведали, почему Киев недоволен приездом Путина в Севастополь
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Бородина о жизни после измены мужа: Нам есть, что терять
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
1070 годовщина независимости Индии
20:06 (мск), источник: Nur.kz

Поступившая на грант девушка пропала в Семее

В Семее родственники разыскивают пропавшую без вести 19-летнюю жительницу города Жансаю Сафаеву. Девушка исчезла больше месяца назад. Примечательно то, что перед этим она поступила на грант, сообщает «Устинка Live».

Источник: Nur.kz

14 июля 2017 года около четырех часов дня 19-летняя девушка вышла из дома, который находится в районе магазина «Универмаг» и не вернулась. К поискам Жансаи Сафаевой подключились волонтеры.

«По словам родных, Жансая буквально недавно поступила на грант в учебное заведение, причин для ухода из дома у нее нет. Сотовый телефон отключен. Заявление в полицию подали родственники», — сообщила лидер волонтерского движения «RINA. KZ — Семей» Евгения Павел.

В день исчезновения Жансая была одета в черно-белую кофту, джинсы, при себе был кошелек на ремешке. Особые приметы: на запястье левой руки небольшой шрам.

Семья пропавшей без вести девушки и волонтеры просят всех, кто владеет какой-либо информацией о ней, сообщить по телефонам: 8−747−349−57−17, 8−115−623−76−71 или 102.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На спасение Алматы от селя нужны 22 млрд тенге
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Дмитрий Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
«Барселона» подаст в суд на Неймара
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Суд разрешил арестованному экс-губернатору Белых жениться в СИЗО
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
Олимпиада-2016: как российский спорт прожил этот год За это время существенно поутих допинговый скандал вокруг российской сборной, и успели подзабыться наши главные герои соревнований
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь