Матери из Чебаркуля, которая бросила годовалого сына, грозит тюрьма
Стражи правопорядка Чебаркуля возбудили уголовное дело в отношении матери 1,5-годовалого мальчика, оставившей его без присмотра на длительное время, сообщили в
Стражи правопорядка Чебаркуля возбудили уголовное дело в отношении матери 1,5-годовалого мальчика, оставившей его без присмотра на длительное время, сообщили в
Расследование происшествия ведётся по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до одного года.
О том, что маленькому ребёнку может угрожать опасность, в полицию заявили неравнодушные жители одного из многоэтажных домов Чебаркуля. По словам соседей, мальчик плакал на протяжении 16 часов. Вскрывшие дверь спасатели обнаружили, что 1,5-годовалый малыш находится в квартире один. Его мать удалось найти лишь спустя сутки. Предположительно женщина находилась у знакомых.
Напомним, прокуратура Магнитогорска намерена отправить на принудительное лечение мать, задушившую сыновей.