Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Мэр Москвы назвал гениальной идею перенести столицу России
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ поведали, почему Киев недоволен приездом Путина в Севастополь
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Бородина о жизни после измены мужа: Нам есть, что терять
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
1070 годовщина независимости Индии
20:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Матери из Чебаркуля, которая бросила годовалого сына, грозит тюрьма

Стражи правопорядка Чебаркуля возбудили уголовное дело в отношении матери 1,5-годовалого мальчика, оставившей его без присмотра на длительное время, сообщили в пресс-службе полицейского Главка.

Расследование происшествия ведётся по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

О том, что маленькому ребёнку может угрожать опасность, в полицию заявили неравнодушные жители одного из многоэтажных домов Чебаркуля. По словам соседей, мальчик плакал на протяжении 16 часов. Вскрывшие дверь спасатели обнаружили, что 1,5-годовалый малыш находится в квартире один. Его мать удалось найти лишь спустя сутки. Предположительно женщина находилась у знакомых.

Напомним, прокуратура Магнитогорска намерена отправить на принудительное лечение мать, задушившую сыновей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Надбавка за детей. Старики могут получить 200 руб. после перерасчёта пенсии
В «деле Серебренникова» появился новый фигурант
Дмитрий Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
МИД РФ обвинил визовые подразделения США в неэффективной работе
«Барселона» подаст в суд на Неймара
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Суд разрешил арестованному экс-губернатору Белых жениться в СИЗО
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
Не уверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь