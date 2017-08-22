Матери из Чебаркуля, которая бросила годовалого сына, грозит тюрьма

Расследование происшествия ведётся по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

О том, что маленькому ребёнку может угрожать опасность, в полицию заявили неравнодушные жители одного из многоэтажных домов Чебаркуля. По словам соседей, мальчик плакал на протяжении 16 часов. Вскрывшие дверь спасатели обнаружили, что 1,5-годовалый малыш находится в квартире один. Его мать удалось найти лишь спустя сутки. Предположительно женщина находилась у знакомых.