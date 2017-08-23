Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонской в Госдуме поставили жесткое условие
Польша собралась взыскать с России триллионные репарации
Мэр Москвы назвал гениальной идею перенести столицу России
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
1070 годовщина независимости Индии
09:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа жильцов дома попросили покинуть квартиры

Строительная компания оповестила жителей ул. Куколкина, 14 о демонтаже строительного крана.

Жильцов дома № 14 по улице Куколкина в Воронеже попросили на несколько часов в течение двух дней покинуть квартиры из-за демонтажа башенного крана на строительной площадке третьей очереди «Галереи Чижова». Объявления появились на подъездах дома во вторник, 22 августа. В них говорится, что «в целях безопасности» нужно «освободить жилые помещения в связи с проведением работ по демонтажу башенного крана 24 августа 2017 года с 8.00 часов до 17. 00 часов и 25 августа с 8.00 часов до 14.00 часов».

— Я не на шутку испугалась, когда прочла объявления. Как мне их воспринимать? Строители не гарантируют, что что-то со стройки при демонтаже крана не прилетит в мою квартиру или не упадет на дом. Значит, уйдя с детьми на указанное в объявлении время, я могу вернуться в разрушенную квартиру? Наш подъезд — ближайший к стройке. Стрела крана висит прямо над нами, — рассказала жительница подъезда № 4 Анастасия.

Как выяснили корреспонденты РИА «Воронеж», объявления на доме повесили строители компании «Алтиус инжинеринг и констракшн», возводящие третью очередь «Галереи Чижова». По словам сотрудника организации, они предупредили, чтобы никто не выходил из подъездов во двор во время проведения работ, так как «какие-то части демонтируемого крана могут упасть на дворовую территорию». А информация о необходимости покинуть квартиры — лишь преувеличение и перестраховка прораба.

Специалисты «Союза строителей Воронежской области» были удивлены подобными объявлениями строителей.

— Демонтаж башенных кранов безопасен. Сначала на двух канатах снимается стрела крана, а потом в вертикальном положении складывается и он сам. Что там может упасть, сложно сказать, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «Союзе строителей». — А подобные объявления на подъездах строители должны были обязательно согласовать с управляющей компанией и управой района. С вопросами своей безопасности и за разъяснением ситуации жильцы должны обращаться именно туда.

Сотрудники «УК Ленинского района», в чьем ведении находится дом № 14 по улице Куколкина, услышали об объявлениях строителей только от корреспондентов РИА «Воронеж».

За безопасность всех строительных работ, в том числе и при демонтаже башенного крана, отвечает исключительно застройщик. По словам специалистов «Союза строителей», он будет нести ответственность за все нештатные ситуации на возводимом объекте и письменные предупреждения жильцов ее не снимут.

Контекст

Стройка трех очередей «Галереи Чижова» получила скандальную известность несколько лет назад. В 2013 году подрядчик строительства третьей очереди ТЦ «Галерея Чижова» фактически разрушил объект культурного наследия — постройку первой половины XIX века в стиле классицизма, дом купца Балашова. Владелец торгового центра выкупил дом, но с обременением — фасады должны были остаться в сохранности. Дом восстановили после предписаний прокуратуры, а строительство ТЦ продолжили поверх здания.

В 2016 году во двор жилого дома № 31 по улице Плехановской рухнул строительный кран, установленный на служебной парковке торгового центра «Галерея Чижова». Груза техники не выдержал асфальт. Он просел, и кран с 40-метровой стрелой повалился на бок. Стрела рухнула в 5 метрах от входа в подъезд.

В июне 2017 года на стройке «Галереи Чижова» погиб рабочий, упав с 17 этажа. СК по региону возбудил уголовное дело по статье ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Воронежцев пригласили к участию в акции «Дети вместо цветов»
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь