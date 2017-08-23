В центре Воронежа жильцов дома попросили покинуть квартиры

Жильцов дома № 14 по улице Куколкина в Воронеже попросили на несколько часов в течение двух дней покинуть квартиры из-за демонтажа башенного крана на строительной площадке третьей очереди «Галереи Чижова». Объявления появились на подъездах дома во вторник, 22 августа. В них говорится, что «в целях безопасности» нужно «освободить жилые помещения в связи с проведением работ по демонтажу башенного крана 24 августа 2017 года с 8.00 часов до 17. 00 часов и 25 августа с 8.00 часов до 14.00 часов».

— Я не на шутку испугалась, когда прочла объявления. Как мне их воспринимать? Строители не гарантируют, что что-то со стройки при демонтаже крана не прилетит в мою квартиру или не упадет на дом. Значит, уйдя с детьми на указанное в объявлении время, я могу вернуться в разрушенную квартиру? Наш подъезд — ближайший к стройке. Стрела крана висит прямо над нами, — рассказала жительница подъезда № 4 Анастасия.

Как выяснили корреспонденты РИА «Воронеж», объявления на доме повесили строители компании «Алтиус инжинеринг и констракшн», возводящие третью очередь «Галереи Чижова». По словам сотрудника организации, они предупредили, чтобы никто не выходил из подъездов во двор во время проведения работ, так как «какие-то части демонтируемого крана могут упасть на дворовую территорию». А информация о необходимости покинуть квартиры — лишь преувеличение и перестраховка прораба.

Специалисты «Союза строителей Воронежской области» были удивлены подобными объявлениями строителей.

— Демонтаж башенных кранов безопасен. Сначала на двух канатах снимается стрела крана, а потом в вертикальном положении складывается и он сам. Что там может упасть, сложно сказать, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «Союзе строителей». — А подобные объявления на подъездах строители должны были обязательно согласовать с управляющей компанией и управой района. С вопросами своей безопасности и за разъяснением ситуации жильцы должны обращаться именно туда.

Сотрудники «УК Ленинского района», в чьем ведении находится дом № 14 по улице Куколкина, услышали об объявлениях строителей только от корреспондентов РИА «Воронеж».

За безопасность всех строительных работ, в том числе и при демонтаже башенного крана, отвечает исключительно застройщик. По словам специалистов «Союза строителей», он будет нести ответственность за все нештатные ситуации на возводимом объекте и письменные предупреждения жильцов ее не снимут.

Контекст

Стройка трех очередей «Галереи Чижова» получила скандальную известность несколько лет назад. В 2013 году подрядчик строительства третьей очереди ТЦ «Галерея Чижова» фактически разрушил объект культурного наследия — постройку первой половины XIX века в стиле классицизма, дом купца Балашова. Владелец торгового центра выкупил дом, но с обременением — фасады должны были остаться в сохранности. Дом восстановили после предписаний прокуратуры, а строительство ТЦ продолжили поверх здания.

В 2016 году во двор жилого дома № 31 по улице Плехановской рухнул строительный кран, установленный на служебной парковке торгового центра «Галерея Чижова». Груза техники не выдержал асфальт. Он просел, и кран с 40-метровой стрелой повалился на бок. Стрела рухнула в 5 метрах от входа в подъезд.