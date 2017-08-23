В центре Воронежа жильцов дома попросили покинуть квартиры
Строительная компания оповестила жителей ул. Куколкина, 14 о демонтаже строительного крана.
Строительная компания оповестила жителей ул. Куколкина, 14 о демонтаже строительного крана.
Жильцов дома № 14 по улице Куколкина в Воронеже попросили на несколько часов в течение двух дней покинуть квартиры
— Я не на шутку испугалась, когда прочла объявления. Как мне их воспринимать? Строители не гарантируют, что
Как выяснили корреспонденты РИА «Воронеж», объявления на доме повесили строители компании «Алтиус инжинеринг и констракшн», возводящие третью очередь «Галереи Чижова». По словам сотрудника организации, они предупредили, чтобы никто не выходил из подъездов во двор во время проведения работ, так как «какие-то части демонтируемого крана могут упасть на дворовую территорию». А информация о необходимости покинуть квартиры — лишь преувеличение и перестраховка прораба.
Специалисты «Союза строителей Воронежской области» были удивлены подобными объявлениями строителей.
— Демонтаж башенных кранов безопасен. Сначала на двух канатах снимается стрела крана, а потом в вертикальном положении складывается и он сам. Что там может упасть, сложно сказать, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «Союзе строителей». — А подобные объявления на подъездах строители должны были обязательно согласовать с управляющей компанией и управой района. С вопросами своей безопасности и за разъяснением ситуации жильцы должны обращаться именно туда.
Сотрудники «УК Ленинского района», в чьем ведении находится дом № 14 по улице Куколкина, услышали об объявлениях строителей только от корреспондентов РИА «Воронеж».
За безопасность всех строительных работ, в том числе и при демонтаже башенного крана, отвечает исключительно застройщик. По словам специалистов «Союза строителей», он будет нести ответственность за все нештатные ситуации на возводимом объекте и письменные предупреждения жильцов ее не снимут.
Контекст
Стройка трех очередей «Галереи Чижова» получила скандальную известность несколько лет назад. В 2013 году подрядчик строительства третьей очереди ТЦ «Галерея Чижова» фактически разрушил объект культурного наследия — постройку первой половины XIX века в стиле классицизма, дом купца Балашова. Владелец торгового центра выкупил дом, но с обременением — фасады должны были остаться в сохранности. Дом восстановили после предписаний прокуратуры, а строительство ТЦ продолжили поверх здания.
В 2016 году во двор жилого дома № 31 по улице Плехановской рухнул строительный кран, установленный на служебной парковке торгового центра «Галерея Чижова». Груза техники не выдержал асфальт. Он просел, и кран с 40-метровой стрелой повалился на бок. Стрела рухнула в 5 метрах от входа в подъезд.
В июне 2017 года на стройке «Галереи Чижова» погиб рабочий, упав с 17 этажа. СК по региону возбудил уголовное дело по статье ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).