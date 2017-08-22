Рассерженный кировчанин заплатил долг в 46 тысяч рублей копеечными монетами

«Исполнительное производство в отношении должника, индивидуального предпринимателя, о взыскании страховых взносов в Пенсионный фонд в сумме 42 тысячи рублей находится на исполнении в отделе судебных приставов по Октябрьскому району г. Кирова… Должник был приглашен на прием для решения вопроса оплаты задолженности. Проходить через контрольно-пропускной пункт в здание службы ему пришлось не один раз — в уплату долга он принес несколько тяжелых банковских мешков и коробку из-под “чупа-чупсов” с монетами достоинством в 1 копейку», — говорится в сообщении.

Всего было шесть или семь мешков с монетами, а общая сумма долга с учетом исполнительского сбора составила 46,7 тысячи рублей.

«Оказалось, что “рассердившись на государство”, он решил продемонстрировать свое негативное отношение в службе судебных приставов… В разговоре должник подтвердил, что умышленно разменял деньги мелкими монетами, чтобы насолить “государству” в лице судебных приставов, однако лишь сам остался со своими негативными эмоциями», — отмечается в релизе.

На судебного пристава-исполнителя, находящегося при исполнении должностных обязанностей, эмоции должника не произвели никакого впечатления. Сообщение УФССП

Деньги в уплату задолженности по исполнительному производству были приняты в установленном законом порядке, правда, разбирать их пришлось сразу нескольким специалистам по ведению депозитного счета, уточняет управление. Должнику же, добавляет УФССП, пришлось самому ждать в течение довольно длительного времени, пока деньги будут пересчитаны, а ему будет выдана квитанция установленного образца.