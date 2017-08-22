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20:51 (мск), источник: "Российская газета"

Английская королева ответила на письмо новосибирской школьницы

Восьмиклассница из Новосибирска Вика Калоерова обнаружила в почтовом ящике письмо от самой Елизаветы II. «Была в шоке», — признается девочка, хотя и ждала конверта из Букингемского дворца с нетерпением. Ведь в апреле она сама отправила монаршей особе поздравление с днем рождения.

— О том, что Елизавета II не оставляет ни одного почтового послания без внимания, я узнала, когда заинтересовалась культурой Великобритании, после просмотра фильма «Дом странных детей мисс Перегрин». Интересно было прочитать и о правительстве этой страны. Английский язык учу со второго класса, текст послания составляла сама — родители учили немецкий, — рассказала «РГ» Вика.

К поздравлению юная сибирячка приложила собственноручный рисунок: королева Великобритании на мосту, на фоне знаменитого лондонского колеса обозрения. И конечно, Вика рассказала о своем увлечении «всем английским».

В своем письме королева поблагодарила Вику за теплые слова и похвалила ее знание английского языка. Ее вдохновило то, что девочка из Сибири так живо интересуется Британией. Рисовать картинку королева не стала, зато вложила в конверт свою фотографию с герцогом Эдинбургским.

Рисовать картинку королева не стала, зато вложила в конверт фотографию

— Нисколько не удивлена перепиской нашей Вики с английской королевой, это вполне в ее духе, — улыбается Рената Калинина, замдиректора школы N 122, где учится Вика. — Это очень открытый и активный ребенок, она мечтает стать актрисой, участвует в школьных концертах. Учеба дается легко и она по всем предметам учится на «хорошо» и «отлично». Так что похвала британской королевы — не дань вежливости. Вика вполне ее заслужила.

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