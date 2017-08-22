Английская королева ответила на письмо новосибирской школьницы

— О том, что Елизавета II не оставляет ни одного почтового послания без внимания, я узнала, когда заинтересовалась культурой Великобритании, после просмотра фильма «Дом странных детей мисс Перегрин». Интересно было прочитать и о правительстве этой страны. Английский язык учу со второго класса, текст послания составляла сама — родители учили немецкий, — рассказала «РГ» Вика.

К поздравлению юная сибирячка приложила собственноручный рисунок: королева Великобритании на мосту, на фоне знаменитого лондонского колеса обозрения. И конечно, Вика рассказала о своем увлечении «всем английским».

В своем письме королева поблагодарила Вику за теплые слова и похвалила ее знание английского языка. Ее вдохновило то, что девочка из Сибири так живо интересуется Британией. Рисовать картинку королева не стала, зато вложила в конверт свою фотографию с герцогом Эдинбургским.

Рисовать картинку королева не стала, зато вложила в конверт фотографию