В Воронеже супермаркет закрыли на 30 суток из-за шумной вентиляции

Говорят, перед тем как закрыть магазин, сюда приезжала комиссия, которая замеряла уровень шума. Правда, большинство жителей дома сильных неудобств не ощущают. Зато тому, что теперь за продуктами придётся ходить гораздо дальше, многие не рады.

«Мы готовы всеми действительно собрать подписи, чтобы её открыли. Но при этом давайте пойдём на встречу старым людям. Если бы я оказалась на стороне деда, мне бы тоже не понравилось, представьте, свою вытяжку включили, которая в 50 раз меньше. Причём везде шум, его отключают только на ночь. И поэтому действительно эти децибелы зашкаливают».