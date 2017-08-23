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09:26 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже супермаркет закрыли на 30 суток из-за шумной вентиляции

Двери и кассы опечатали судебные приставы Железнодорожного района.

Источник: Вести - Воронеж

Из-за шумной вентиляции супермаркет крупной федеральной сети закрыли на 30 суток. Двери и кассы опечатали судебные приставы Железнодорожного района. По информации ведомства, жильцы дома жаловались на шум вентиляционного оборудования. Суд подтвердил факт нарушения санитарных норм и приостановил работу магазина.

Как рассказали жильцы дома, на первом этаже которого и расположен супермаркет, на шум и вибрацию жаловался пенсионер, квартира которого находится прямо над коммуникациями.

Говорят, перед тем как закрыть магазин, сюда приезжала комиссия, которая замеряла уровень шума. Правда, большинство жителей дома сильных неудобств не ощущают. Зато тому, что теперь за продуктами придётся ходить гораздо дальше, многие не рады.

Галина, жительница г. Воронежа:

«Мы готовы всеми действительно собрать подписи, чтобы её открыли. Но при этом давайте пойдём на встречу старым людям. Если бы я оказалась на стороне деда, мне бы тоже не понравилось, представьте, свою вытяжку включили, которая в 50 раз меньше. Причём везде шум, его отключают только на ночь. И поэтому действительно эти децибелы зашкаливают».

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