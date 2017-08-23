В одну из школ Краснодара могут набрать 21 первый класс
Более 700 детей зачислят в первые классы школы № 66 на ул. Уссурийской в Краснодаре.
Более 700 детей зачислят в первые классы школы № 66 на ул. Уссурийской в Краснодаре.
Прием документов в учреждении продолжается. Там уже сформировано 20 первых классов — от «А» до «Ф», но администрация школы не исключает, что к 1 сентября будет сформирован еще один класс — 1 «Х», пишут «Кубанские новости».
Школа № 66 — первая по заполняемости в Краснодаре в этом году. На втором месте — школа № 71, которая на ул. Карякина. В прошлом году здесь было сформировано 20 первых классов, что явилось рекордом для всей России, а в этом — 17 (от 1 «А» до 1 «С»). В них уже зачислено 570 детей.
Третьей по заполняемости стала школа № 93 на ул. 1 мая. В 2016 году здесь сформировали 19 первых классов, в этом — 15 (от «А» до «П»). Здесь будут учиться 550 детей.
Как сообщали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов в марте заявлял, что рассчитывает ликвидировать отставание по строительству школ и детсадов в городе за три года. В этом году город получил на строительство соцобъектов рекордные 1,6 млрд рублей. На эти средства уже в этом году планируется начать строительство восьми школ и детсадов.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что системная работа по строительству школ не велась в крае на протяжении 30 лет.