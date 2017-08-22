Житель Новополоцка осужден за слежку за своей возлюбленной
Житель Новополоцка из ревности завладел паролем личного кабинета мобильного оператора возлюбленной и отслеживал ее звонки.
Житель Новополоцка из ревности завладел паролем личного кабинета мобильного оператора возлюбленной и отслеживал ее звонки.
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Испытывая любопытство, а также чувство обиды и ревности по отношению к женщине, он воспользовался ее планшетом и установленной в нём
Так как подозреваемого интересовали телефонные соединения женщины, он нарушил систему защиты и осуществил несанкционированный доступ к конфиденциальной компьютерной информации ее абонентского номера.
С помощью планшета он вошел в личный кабинет пользователя
В тот же день, а также в последующие два дня, находясь на работе, мужчина неоднократно при помощи служебного компьютера, подключённого к сети Интернет, осуществлял вход в личный кабинет своей знакомой и таким же образом получал детализацию счёта её состоявшихся разговоров.
Получив интересующую информацию, подозреваемый стал ее анализировать и позвонил на два заинтересовавших номера. Кроме того, он сообщил потерпевшей, что теперь имеет информацию о тех абонентах, с кем она общается.
Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) и ст.352 (несанкционированное копирование и иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси.
В ходе расследования к материалам уголовного дела приобщены протоколы изъятия и осмотра жесткого диска рабочего компьютера обвиняемого, планшета потерпевшей.
Согласно приговору суда Новополоцка постановлен обвинительный приговор и мужчина осужден к штрафу в размере 1495 рублей.