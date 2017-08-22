Житель Новополоцка осужден за слежку за своей возлюбленной

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, 27-летний мужчина в апреле месяце находился в гостях в Новополоцке по месту жительства женщины, с которой у них общий ребенок.

Испытывая любопытство, а также чувство обиды и ревности по отношению к женщине, он воспользовался ее планшетом и установленной в нём сим-картой оператора мобильной связи.

Так как подозреваемого интересовали телефонные соединения женщины, он нарушил систему защиты и осуществил несанкционированный доступ к конфиденциальной компьютерной информации ее абонентского номера.

С помощью планшета он вошел в личный кабинет пользователя интернет-помощника оператора мобильной связи, установил новый пароль и воспользовался личным кабинетом пользователя абонентского номера. Затем сделал 31 заказ детализированных счётов и скачал на планшет подробную информацию о телефонных соединениях с номера женщины.

В тот же день, а также в последующие два дня, находясь на работе, мужчина неоднократно при помощи служебного компьютера, подключённого к сети Интернет, осуществлял вход в личный кабинет своей знакомой и таким же образом получал детализацию счёта её состоявшихся разговоров.

Получив интересующую информацию, подозреваемый стал ее анализировать и позвонил на два заинтересовавших номера. Кроме того, он сообщил потерпевшей, что теперь имеет информацию о тех абонентах, с кем она общается.

Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) и ст.352 (несанкционированное копирование и иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси.

В ходе расследования к материалам уголовного дела приобщены протоколы изъятия и осмотра жесткого диска рабочего компьютера обвиняемого, планшета потерпевшей.