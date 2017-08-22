Грызуны съели кабинет президента Нигерии
Президент Нигерии Мохаммад Бухари временно будет работать из дома, сообщают РИА Новости.
Президент Нигерии Мохаммад Бухари временно будет работать из дома, сообщают РИА Новости.
Как стало известно, накануне Бухари вернулся в страну после трехмесячного лечения за рубежом. За время его отсутствия грызуны серьезно повредили интерьер кабинета главы государства, пишет газета Thisday.
«За три месяца, пока (помещение) не использовалось, грызуны испортили мебель и кондиционеры», — заявил изданию представитель президента Нигерии Гарба Шеху.
По его словам, в кабинете президента необходимо провести серьезную реновацию. Шеху не уточнил предполагаемые сроки ремонта, однако заметил, что пребывание дома не скажется на качестве работы президента.
В начале мая 74-летний Бухари отправился в Великобританию для прохождения медицинских консультаций, передав полномочия на время своего отсутствия