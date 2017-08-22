Грызуны съели кабинет президента Нигерии

Источник: Tengrinews

Как стало известно, накануне Бухари вернулся в страну после трехмесячного лечения за рубежом. За время его отсутствия грызуны серьезно повредили интерьер кабинета главы государства, пишет газета Thisday.

«За три месяца, пока (помещение) не использовалось, грызуны испортили мебель и кондиционеры», — заявил изданию представитель президента Нигерии Гарба Шеху.

По его словам, в кабинете президента необходимо провести серьезную реновацию. Шеху не уточнил предполагаемые сроки ремонта, однако заметил, что пребывание дома не скажется на качестве работы президента.