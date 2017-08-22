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23:17 (мск), источник: Tengrinews

Грызуны съели кабинет президента Нигерии

Президент Нигерии Мохаммад Бухари временно будет работать из дома, сообщают РИА Новости.

Источник: Tengrinews

Как стало известно, накануне Бухари вернулся в страну после трехмесячного лечения за рубежом. За время его отсутствия грызуны серьезно повредили интерьер кабинета главы государства, пишет газета Thisday.

«За три месяца, пока (помещение) не использовалось, грызуны испортили мебель и кондиционеры», — заявил изданию представитель президента Нигерии Гарба Шеху.

По его словам, в кабинете президента необходимо провести серьезную реновацию. Шеху не уточнил предполагаемые сроки ремонта, однако заметил, что пребывание дома не скажется на качестве работы президента.

В начале мая 74-летний Бухари отправился в Великобританию для прохождения медицинских консультаций, передав полномочия на время своего отсутствия вице-президенту страны Йеми Осинбаджо. В страну президент вернулся лишь несколько дней назад.

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