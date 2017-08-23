Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Дайнеко и Клейман договорились об опеке над дочкой
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
1070 годовщина независимости Индии
09:28 (мск), источник: Клопс.ru

Власти назвали площадки, на которых в Калининграде и области пройдёт «Ночь кино»

В День российского кино по всей России 27 августа, в воскресенье, пройдёт акция «Ночь кино». Администрация области опубликовала список площадок, на которых калининградцам покажут киноленты.

Источник: Клопс.ru

Фестиваль организуют Министерство культуры, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ». Гости фестиваля узнают об истории кино, смогут посетить концерты с песнями из любимых фильмов. Отечественные фильмы для показа на акции выбрали интернет-голосованием.

«В предстоящее воскресение увидеть новинки отечественного кинематографа можно будет не только в кинотеатрах-участниках акции, но и в домах культуры, библиотеках и на открытых площадках. В Калининграде основными площадками акции станут областной историко-художественный музей и Музей янтаря», — рассказал Андрей Ермак, региональный министр культуры и туризма.

Список представляет три площадки в Калининграде, четыре — в Багратионовске и районном округе, две в Светлом, две в Гурьевске и округе, пять — в Гвардейске и пригородах, четыре в Зеленоградском округе, две в Озёрске и четыре в Славске. Пионерск, Правдинск, Ладушкино, Неман, Полесск, Советск, Светлогорск, Мамоново и Нестеровский район будут иметь по одной площадке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин выразил надежду на приход молодых политиков к власти в регионах
В Центробанке сочли, что рост зарплат негативно скажется на экономике страны
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь