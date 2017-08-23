Власти назвали площадки, на которых в Калининграде и области пройдёт «Ночь кино»

«В предстоящее воскресение увидеть новинки отечественного кинематографа можно будет не только в кинотеатрах-участниках акции, но и в домах культуры, библиотеках и на открытых площадках. В Калининграде основными площадками акции станут областной историко-художественный музей и Музей янтаря», — рассказал Андрей Ермак, региональный министр культуры и туризма.

Список представляет три площадки в Калининграде, четыре — в Багратионовске и районном округе, две в Светлом, две в Гурьевске и округе, пять — в Гвардейске и пригородах, четыре в Зеленоградском округе, две в Озёрске и четыре в Славске. Пионерск, Правдинск, Ладушкино, Неман, Полесск, Советск, Светлогорск, Мамоново и Нестеровский район будут иметь по одной площадке.