Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Пенсии миллионов россиян повысят за счет выделенных 99,7 млрд руб
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: отец ивантеевского стрелка изумил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Не обсуждается": Татьяна Васильева ответила экс-невестке
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
9Празднование Курбан-байрама
17:24 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Это вам не равнина»: Эльбрус начинающей альпинистки

Фотограф Юлия Лилишенцева поставила перед собой цель за 10 лет с нуля подготовиться к восхождению на Эверест. Знакомство с горами решила начать с Эльбруса: «Говорят, это легче легкого».

Говорят, что восхождение летом на Эльбрус — легче легкого. Особенно в конце июля или начале августа. Особенно с южной стороны. Особенно с хорошей акклиматизацией, инструкторами и экипировкой.

И когда год назад я поставила перед собой амбициозную цель в течение 10 лет с абсолютно нулевого уровня подготовиться к восхождению на Эверест, мне показалось вполне логичным начать свое знакомство с горами с Эльбруса.

Действительно, это же всего 5642 метра. Поэтому я по совету друзей выбрала турклуб, инструкторам которого я могла доверять, и стала постепенно собирать экипировку.

Я не считала это восхождение чем-то сложным и требующим физической подготовки, но все равно целый год занималась бегом — у меня было по три тренировки в неделю.

«Взойти я в любом случае смогу, но благодаря тренировкам я не то что взойду — забегу на вершину», — думала я.

Надо ли говорить, что мои предположения оказались ошибочными.

Даже пять дней акклиматизации в Приэльбрусье стали серьезным испытанием для меня, несмотря на все тренировки и полумарафон, который я пробежала весной.

Акклиматизация проходила в отрезанном от мира ущелье Адыр-Су, у подножья горы Уллу-Тау. В советское время это было популярное место у альпинистов, горных туристов и даже горнолыжников.

Когда на третий день мы выходили к Джаловчатским ночевкам (3200 метров), инструкторы нам показывали остов подъемника, которым пользовались горнолыжники.

«Почему его не восстановят? Здесь хорошие склоны», — спросил кто-то из группы. «Потому что не для кого», — пожал плечами инструктор Эдик. Сюда мало кто теперь ездит, пояснил он.

Действительно, поток туристов сильно упал после распада СССР и, несмотря на повсеместное увлечение здоровым образом жизни и туризмом, не восстановился до сих пор.

Да и не всем захочется настолько сильно отрываться от цивилизации — кемпинг и единственная в ущелье база отдыха находятся более чем в 12 километрах от ближайшей трассы, там нет связи — вообще никакой (кроме рации и спутникового телефона).

И если к отсутствию связи легко привыкаешь за пару дней, то к переходам по осыпающимся склонам и опасной ледниковой морене, состоящей из подвижных камней и валунов, — привыкнуть сложнее.

Даже во сне я видела только камни-камни-камни. И то, как я пытаюсь через них перебраться, опасаясь, что какой-нибудь из них перевернется и попросту раздавит меня.

Нужно еще понимать, что ты движешься не в горизонтальной плоскости, а постоянно, в течение нескольких часов идешь вверх.

Те участники нашей группы, которые не впервые были в горах, легче переносили подъемы, но мне каждая вылазка давалась тяжело — я далеко не сразу смогла поймать свой темп, ширину шага, синхронизировать дыхание с движением ног.

Пока это не произошло, я задыхалась, часто останавливалась и потирала забивающиеся икроножные мышцы.

И, конечно, не обошлось без горной болезни — уже в первый акклиматизационный выход на Местийские ночевки (3050 метров) у меня началась жесточайшая головная боль, которая частенько меня сопровождала и во время радиальных выходов [походов без рюкзаков на небольшие расстояния], и во время подъема на Эльбрус.

Про сопутствующие любому походу сложности с гигиеническими процедурами я вообще молчу. Поэтому не сложно понять, почему в ущелье оказываются только те, кому горы настолько интересны, что они готовы мириться со всем.

С чем связано то, что раньше таких людей было больше? Не знаю. Может, несмотря на весь наш здоровый образ жизни, спортзалы и культ красивого тела, те люди были крепче, выносливее — не только физически, но и морально.

И были готовы тратить свои отпуска не на отдых на переполненном пляже, а на то, что сделает их сильнее и лучше, чем они были вчера.

У каждого из участников моей группы были свои причины принять участие в подъеме на Эльбрус: кто-то хотел испытать себя, кто-то, как и я, мечтал о восьмитысячниках, кто-то просто считал, что горы — это всегда хорошая идея.

Мне запомнилось, как в начале похода Эдик сказал: «У вас всех разные цели. И возможно, некоторые из них вы не называете или даже не догадываетесь о них».

Наверное, я могу теперь добавить, что вскрывались не только цели, но и те стороны характера, которые каждый из нас пытался скрывать. Но что именно происходило во время восхождения на Эльбрус, я расскажу в следующем тексте.

Юлия Лилишенцева — фотограф из Санкт-Петербурга

Ее аккаунт в Instagram -— @way_to_everest

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Барбуды: после урагана остров непригоден для жизни
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь