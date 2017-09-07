«Это вам не равнина»: Эльбрус начинающей альпинистки
Фотограф Юлия Лилишенцева поставила перед собой цель за 10 лет с нуля подготовиться к восхождению на Эверест. Знакомство с горами решила начать с Эльбруса: «Говорят, это легче легкого».
Фотограф Юлия Лилишенцева поставила перед собой цель за 10 лет с нуля подготовиться к восхождению на Эверест. Знакомство с горами решила начать с Эльбруса: «Говорят, это легче легкого».
Говорят, что восхождение летом на Эльбрус — легче легкого. Особенно в конце июля или начале августа. Особенно с южной стороны. Особенно с хорошей акклиматизацией, инструкторами и экипировкой.
И когда год назад я поставила перед собой амбициозную цель в течение 10 лет с абсолютно нулевого уровня подготовиться к восхождению на Эверест, мне показалось вполне логичным начать свое знакомство с горами с Эльбруса.
Действительно, это же всего 5642 метра. Поэтому я по совету друзей выбрала турклуб, инструкторам которого я могла доверять, и стала постепенно собирать экипировку.
Я не считала это восхождение
«Взойти я в любом случае смогу, но благодаря тренировкам я не то что взойду — забегу на вершину», — думала я.
Надо ли говорить, что мои предположения оказались ошибочными.
Даже пять дней акклиматизации в Приэльбрусье стали серьезным испытанием для меня, несмотря на все тренировки и полумарафон, который я пробежала весной.
Акклиматизация проходила в отрезанном от мира ущелье
Когда на третий день мы выходили к Джаловчатским ночевкам (3200 метров), инструкторы нам показывали остов подъемника, которым пользовались горнолыжники.
«Почему его не восстановят? Здесь хорошие склоны», — спросил
Действительно, поток туристов сильно упал после распада СССР и, несмотря на повсеместное увлечение здоровым образом жизни и туризмом, не восстановился до сих пор.
Да и не всем захочется настолько сильно отрываться от цивилизации — кемпинг и единственная в ущелье база отдыха находятся более чем в 12 километрах от ближайшей трассы, там нет связи — вообще никакой (кроме рации и спутникового телефона).
И если к отсутствию связи легко привыкаешь за пару дней, то к переходам по осыпающимся склонам и опасной ледниковой морене, состоящей из подвижных камней и валунов, — привыкнуть сложнее.
Даже во сне я видела только камни-камни-камни. И то, как я пытаюсь через них перебраться, опасаясь, что какой-нибудь из них перевернется и попросту раздавит меня.
Нужно еще понимать, что ты движешься не в горизонтальной плоскости, а постоянно, в течение нескольких часов идешь вверх.
Те участники нашей группы, которые не впервые были в горах, легче переносили подъемы, но мне каждая вылазка давалась тяжело — я далеко не сразу смогла поймать свой темп, ширину шага, синхронизировать дыхание с движением ног.
Пока это не произошло, я задыхалась, часто останавливалась и потирала забивающиеся икроножные мышцы.
И, конечно, не обошлось без горной болезни — уже в первый акклиматизационный выход на Местийские ночевки (3050 метров) у меня началась жесточайшая головная боль, которая частенько меня сопровождала и во время радиальных выходов [походов без рюкзаков на небольшие расстояния], и во время подъема на Эльбрус.
Про сопутствующие любому походу сложности с гигиеническими процедурами я вообще молчу. Поэтому не сложно понять, почему в ущелье оказываются только те, кому горы настолько интересны, что они готовы мириться со всем.
С чем связано то, что раньше таких людей было больше? Не знаю. Может, несмотря на весь наш здоровый образ жизни, спортзалы и культ красивого тела, те люди были крепче, выносливее — не только физически, но и морально.
И были готовы тратить свои отпуска не на отдых на переполненном пляже, а на то, что сделает их сильнее и лучше, чем они были вчера.
У каждого из участников моей группы были свои причины принять участие в подъеме на Эльбрус:
Мне запомнилось, как в начале похода Эдик сказал: «У вас всех разные цели. И возможно, некоторые из них вы не называете или даже не догадываетесь о них».
Наверное, я могу теперь добавить, что вскрывались не только цели, но и те стороны характера, которые каждый из нас пытался скрывать. Но что именно происходило во время восхождения на Эльбрус, я расскажу в следующем тексте.
Юлия Лилишенцева — фотограф из
Ее аккаунт в Instagram -— @way_to_everest