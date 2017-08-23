В Хабаровском крае циклон угрожает нормальной работе транспорта

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае ожидают приход циклона. Как писало РИА «Восток-Медиа», в четверг, 24 августа, на территории региона начнутся дожди различной интенсивности, местами сильные. Спасатели оценили ситуацию и предупредили жителей субъекта, что из-за ухудшений погодных условий могут возникнуть трудности в работе транспорта — автомобильного и воздушного.

Специалисты Дальневосточного управления Росгидромета уточнили свой прогноз. Западный циклон, который идёт на территорию Хабаровского края, преимущественно будет оказывать влияние в Верхнебуреинском, Комсомольском, имени Полины Осипенко, Николаевском, Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах. С 25 по 26 августа там ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление ветра при порывах до 18−23 метров в секунду.

«Учитывая возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Прогноз доведён до всех взаимодействующих структур. В то же время населению нужно также предпринять меры личной безопасности и подготовиться к ухудшению погодных условий», — отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

По оценкам сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону, метеоусловия могут вызвать затруднения в работе транспорта и сделать сложной дорожную обстановку. При сильных осадках и снижении видимости есть вероятность ограничения движения междугороднего транспорта. Кроме этого, может увеличиться число ДТП на автодорогах Хабаровск — Владивосток, Хабаровск — Находка, Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Селихино — Николаевск-на-Амуре, село имени Полины Осипенко — посёлок Березовый, Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по краю, из-за сильных порывов ветра и размыва почвы есть угроза обрушения старых деревьев, слабо укреплённых, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций. Влияние циклона, вероятно, скажется на работе объектов ЖКХ и энергетики: возможны аварии на ЛЭП и линиях связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ. Есть риск, что сильные осадки приведут к кратковременным подтоплениям дворов из-за неисправности дренажных систем и ливнёвок, на отдельных низинных участках местности возможны подмывы опор мостов, размыв дорожного полотна.