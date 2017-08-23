Аман Тулеев провел первое рабочее совещание после болезни
Губернатор и его заместители обсудили подготовку региона к новому учебному году, к Дню шахтера и прочие ключевые вопросы.
Губернатор и его заместители обсудили подготовку региона к новому учебному году, к Дню шахтера и прочие ключевые вопросы.
Губернатор Кемеровской области провел первое совещание со своими заместителями после операции и реабилитации.
Помимо прочего, губернатор раскритиковал руководителя аппарата администрации области Алексея Зеленина, начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину и председателя областного совета народных депутатов Алексея Синицына. Губернатору не понравилось, что слухи о его здоровье, распространившиеся в СМИ и в интернете, не опровергались.