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04:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Аман Тулеев провел первое рабочее совещание после болезни

Губернатор и его заместители обсудили подготовку региона к новому учебному году, к Дню шахтера и прочие ключевые вопросы.

Губернатор Кемеровской области провел первое совещание со своими заместителями после операции и реабилитации.

Пресс-служба администрации Кемеровской области опубликовала видеозапись совещания. Аман Тулеев рассказал о состоянии своего здоровья, о сложной операции и о периоде восстановления. Сейчас ему нужны физические упражнения, чтобы окончательно прийти в форму. Также был затронут вопрос подготовки к Дню шахтера, первый заместитель губернатора Владимир Чернов рассказал о степени готовности Междуреченска к празднику. Междуреченск в 2017 году является столицей праздника.

Помимо прочего, губернатор раскритиковал руководителя аппарата администрации области Алексея Зеленина, начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину и председателя областного совета народных депутатов Алексея Синицына. Губернатору не понравилось, что слухи о его здоровье, распространившиеся в СМИ и в интернете, не опровергались.

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