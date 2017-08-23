Аман Тулеев провел первое рабочее совещание после болезни

Пресс-служба администрации Кемеровской области опубликовала видеозапись совещания. Аман Тулеев рассказал о состоянии своего здоровья, о сложной операции и о периоде восстановления. Сейчас ему нужны физические упражнения, чтобы окончательно прийти в форму. Также был затронут вопрос подготовки к Дню шахтера, первый заместитель губернатора Владимир Чернов рассказал о степени готовности Междуреченска к празднику. Междуреченск в 2017 году является столицей праздника.