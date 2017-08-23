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04:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Депутат Госдумы предложил перенести столицу России в Сибирь

Антон Горелкин высказался об этом на своей странице в соцсети.

Антон Горелкин, депутат Госдумы от Кемеровской области, предложил перенести столицу в Сибирь.

По его мнению, подходящим городом мог бы быть Новосибирск или Новокузнецк. Как заявил Горелкин, это решило бы многие проблемы Москвы, которая «вопреки расхожей шутке, вовсе не резиновая». По его мнению, Новосибирск подходит на роль столицы, так как это практически географический центр страны. Кроме того, есть еще Новокузнецк с богатой историей и энергичным мэром, который вполне сможет справиться со столичными заботами.

Идею Антона Горелкина поддерживают его коллеги. Так, Владимир Жириновский предлагает присмотреться к Магадану.

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