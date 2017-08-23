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04:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В столице Кузбасса пройдет чемпионат по вращению спиннеров

Мероприятие запланировано на 26 августа.

В День шахтера в Кемерове выберут чемпиона по вращению спиннера.

Турнир пройдет в парке Победы им. Жукова. Любой желающий сможет принять участие, показав свое мастерство в обращении со спиннером. Победителей выберут в нескольких номинациях. Участники продемонстрируют скорость и длительность вращения, ловкость и различные трюки со спиннерами.

Мероприятие пройдет 26 августа с 16:00 часов до 18:00 часов. Показать свое мастерство сможет любой желающий.

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