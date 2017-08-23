В столице Кузбасса пройдет чемпионат по вращению спиннеров
Мероприятие запланировано на 26 августа.
Мероприятие запланировано на 26 августа.
В День шахтера в Кемерове выберут чемпиона по вращению спиннера.
Турнир пройдет в парке Победы им. Жукова. Любой желающий сможет принять участие, показав свое мастерство в обращении со спиннером. Победителей выберут в нескольких номинациях. Участники продемонстрируют скорость и длительность вращения, ловкость и различные трюки со спиннерами.
Мероприятие пройдет 26 августа с 16:00 часов до 18:00 часов. Показать свое мастерство сможет любой желающий.