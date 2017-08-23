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09:37 (мск), источник: Om1.ru

У омских пригородных электричек изменилось расписание

Изменения связаны с проведением ремонта путей с 23 августа по 2 сентября.

На период с 23 августа по 2 сентября в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги изменилось расписание пригородных электричек Называевского направления. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД», это связано с проведением ремонтных работ на участке железнодорожных путей Драгунская — Любинская.

Изменения коснулись следующих электропоездов:

— № 6563 Московка — Называевская, отправление со станции Московка по расписанию, прибытие на станцию Называевская в 10:10 (на 6 минут позже);.

— № 6565 Московка — Драгунская, отправление со станций Московка и Омск-Пассажирский по расписанию, прибытие на станцию Драгунская в 12:58 (на 6 минут позже);.

— № 6566 Драгунская-Московка, отправление со станции Драгунская по расписанию, прибытие на станцию Московка в 16:47 (на 3 минуты позже);.

— № 6564 Называевская — Омск, отправление со станции Называевская в 15:46 (на 16 минут раньше), прибытие на станцию Любинская в 17:13 (на 13 минут раньше), отправление со станции Любинская в 14:27 и прибытие на станцию Омск-Пассажирский по расписанию;.

— № 6569 Омск — Называевская, отправление со станции Омск-Пассажирский по расписанию, прибытие на станцию Называевская в 21:42 (на 16 минут позже);.

— № 6570 Называевская — Омск, отправление со станции Называевская по расписанию, прибытие на станцию Омск-Пасажирский в 8:33 (на 3 минуты позже).

На 25, 26, 27 августа, 1 и 2 сентября 2017 года изменится время прибытия и отправления следующих электричек:

— № 6567 Омск — Называевская, отправление со станции Омск-Пассажирский в 15:20 (на 10 минут раньше), прибытие в Называевскую в 17:58 (на 4 минуты раньше);.

— № 6568 Называевская — Омск, отправление со станции Называевская по расписанию, прибытие на станцию Омск-Пассажирский в 21:05 (на 3 минуты позже);.

— № 6704 о.п.2881 км — Входная — Омск, отправление с о.п.2881 км в 20:42 (на 3 минуты позже), прибытие в Омск в 21:14 (на 3 минуты позже).

Время указано омское.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Подробную информацию о расписании движения электричек можно получить в кассах, по телефону (3812) 44−31−52 и на официальном сайте пригородной компании.

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