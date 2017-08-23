У омских пригородных электричек изменилось расписание
Изменения связаны с проведением ремонта путей с 23 августа по 2 сентября.
Изменения связаны с проведением ремонта путей с 23 августа по 2 сентября.
На период с 23 августа по 2 сентября в Омском регионе
Изменения коснулись следующих электропоездов:
— № 6563 Московка — Называевская, отправление со станции Московка по расписанию, прибытие на станцию Называевская в 10:10 (на 6 минут позже);.
— № 6565 Московка — Драгунская, отправление со станций Московка и
— № 6566
— № 6564 Называевская — Омск, отправление со станции Называевская в 15:46 (на 16 минут раньше), прибытие на станцию Любинская в 17:13 (на 13 минут раньше), отправление со станции Любинская в 14:27 и прибытие на станцию
— № 6569 Омск — Называевская, отправление со станции
— № 6570 Называевская — Омск, отправление со станции Называевская по расписанию, прибытие на станцию
На 25, 26, 27 августа, 1 и 2 сентября 2017 года изменится время прибытия и отправления следующих электричек:
— № 6567 Омск — Называевская, отправление со станции
— № 6568 Называевская — Омск, отправление со станции Называевская по расписанию, прибытие на станцию
— № 6704 о.п.2881 км — Входная — Омск, отправление с о.п.2881 км в 20:42 (на 3 минуты позже), прибытие в Омск в 21:14 (на 3 минуты позже).
Время указано омское.
Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.
Подробную информацию о расписании движения электричек можно получить в кассах, по телефону (3812) 44−31−52 и на официальном сайте пригородной компании.