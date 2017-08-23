В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна «Хато»
Отмечается, что под ударом стихии окажутся провинции Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, а также
Отмечается, что под ударом стихии окажутся провинции Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, а также
ШАНХАЙ, 23 августа. /ТАСС/. Наивысший — красный — уровень опасности объявлен в Китае в связи с приближением к прибрежным районам провинций Гуандун и Фуцзянь тайфуна «Хато». По прогнозу Центральной метеорологической службы страны, тропический циклон достигнет побережья в среду днем.
В настоящее время тайфун находится примерно в 200 км к
Сильные ливни и мощные порывы ветра ожидаются также в провинциях Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань,
Отмечается, что местные власти принимают необходимые меры в соответствии с установленным механизмом реагирования на стихийные бедствия. Находившиеся в потенциально опасных районах рыболовецкие суда уже укрылись в портах.
Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются голубым, желтым, оранжевым и красным цветами. Высший уровень опасности