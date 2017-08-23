В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки

Источник: Агентство «Москва»

«Здесь погоду будет определять малоподвижный циклон, сформировавшийся в районе Балтики. Он и будет распространять холод на весь центральный регион», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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По ее словам, лето, действительно, начнет сдавать свои позиции уже с четверга. «В среду в центре, в том числе и в Московском регионе, будет еще относительно тепло — до 28 градусов, — пояснила Паршина. — Правда, в середине дня в среду прогнозируется дождь, местами сильный. А вот резкое понижение дневной температуры до 16−21 градусов начнется в четверг. И дальше такой же температурный фон сохранится на все выходные. Вместе с этим, начнет понижаться и ночная температура — до 6−11 градусов».

Заканчивается и купальный сезон. Хотя температура воды понижается медленно. По крайней мере в Москве-реке в районе Звенигорода температура воды пока еще 21 градус.

Что касается других регионов, то характер погоды будет весьма разнородный.

Больше всего в ближайший уик-энд не повезет Бурятии. Ночью и утром в горах Бурятии возможен дождь с мокрым снегом и нулевая температура. Ожидаются и первые заморозки.

Центральные и южные районы Красноярского края и районы, прилегающие к Байкалу, тоже будут ощущать сильную прохладу. Днем будет не выше 11−16 градусов, местами дождь.

В Архангельской области и Коми ночная температура составит около 10 градусов, дневная -15−20 градусов. И тоже ожидаются дожди. В Мурманской области даже днем воздух не прогреется больше 10 градусов.

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На северо-западе России — в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, Карелии днем около 15 градусов, ночью около 10. И время от времени будет приниматься дождь.

В Поволжье жара начнет ослабевать в пятницу, в выходные прогнозируется дальнейшее понижение температуры. На севере Приволжского округа к воскресенью температура понизится до 16−21 градуса, ночью ожидается не выше 9−14 градусов.

Среднее Поволжье — от Татарстана и южнее — будет еще тепло: 20−25 градусов днем. Правда, ночные температуры уже не высокие — 10−15 градусов. На севере Поволжья дожди, а на Среднем Поволжье — местами дожди.

Южные регионы в предвкушении «бархатного сезона». Днем на Черноморском побережье до 30 градусов и выше. В Крыму преимущественно без осадков, днем от 30 градусов.

Юг Уральского округа порадует жаркая погода, которая сохранится в субботу — выше 30 градусов, но в воскресенье ожидается понижение до 22−27. Впрочем, это все равно выше нормы. Южные области Западной Сибири тоже будут в тепле — днем 23−28 градусов. Но с дождями.

Дождливо и на Дальнем Востоке. В Амурскойя области, Хабаровском крае днем не выше 21 градуса и дожди. В Приморском крае теплее — 20−25 градусов.