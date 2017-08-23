Аномальная жара простоит в Екатеринбурге до конца недели
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Екатеринбурге до конца рабочей недели.
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Екатеринбурге до конца рабочей недели.
По данным Gismeteo, сегодня в городе ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха составит +30 градусов. Ветер
Завтра, 24 августа, воздух прогреется до +31 градуса, без осадков. Ветер
В пятницу, 25 августа, также солнечно. Днем температура воздуха составит +32 градуса.
В выходные температура пойдет на спад, возможны небольшие дожди. Синоптики отмечают, что температура воздуха в Екатеринбурге превышает климатическую норму на 6−8 градусов.