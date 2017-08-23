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07:50 (мск), источник: ЕАН

Аномальная жара простоит в Екатеринбурге до конца недели

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Екатеринбурге до конца рабочей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 74% 756 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным Gismeteo, сегодня в городе ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха составит +30 градусов. Ветер юго-западный, до 6 м/c.

Завтра, 24 августа, воздух прогреется до +31 градуса, без осадков. Ветер юго-западный, до 6 м/c.

В пятницу, 25 августа, также солнечно. Днем температура воздуха составит +32 градуса.

В выходные температура пойдет на спад, возможны небольшие дожди. Синоптики отмечают, что температура воздуха в Екатеринбурге превышает климатическую норму на 6−8 градусов.

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