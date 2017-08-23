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09:50 (мск), источник: PROUFU.ru

Жара в Башкирии продолжается — синоптики обещают уже до 33 °C

Обещанная жара в Башкирии не обманывает ожиданий, синоптики обещают уже до 33 °C, сообщает МЧС по РБ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 66% 756 мм рт. ст. 3 м/с

Ни облаков, ни тем более осадков не предвидится. Ветер слабый. Температура воздуха ночью опустится до 12−17°С, местами до +5°С, зато днем вырастет до 28−33°С.

Автомобилистов предупреждают о тумане на трассах, видимость упадет до 500 метров, будьте внимательны за рулем.

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