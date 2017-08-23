Жара в Башкирии продолжается — синоптики обещают уже до 33 °C
Обещанная жара в Башкирии не обманывает ожиданий, синоптики обещают уже до 33 °C, сообщает МЧС по РБ.
Обещанная жара в Башкирии не обманывает ожиданий, синоптики обещают уже до 33 °C, сообщает МЧС по РБ.
Ни облаков, ни тем более осадков не предвидится. Ветер слабый. Температура воздуха ночью опустится до 12−17°С, местами до +5°С, зато днем вырастет до 28−33°С.
Автомобилистов предупреждают о тумане на трассах, видимость упадет до 500 метров, будьте внимательны за рулем.