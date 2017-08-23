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08:05 (мск), источник: ТАСС

Дождь, гроза, порывистый ветер и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

По данным Росгидромета, в отдельных районах Москвы и Подмосковья в среду также возможен град.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 74% 756 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Московском регионе ухудшение погоды. Ожидаются дождь, гроза с порывистым ветром, местами возможен град.

«Будет облачно, пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах прогремит гроза, не исключен град. Температура в Москве составит 24−26 градусов, по области — 22−27 градусов», — сообщил представитель метеослужбы. Ветер восточный, юго-восточный, 5−10 м/с, при грозе с порывами до 15−20 м/с.

Предстоящей ночью также ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза. В Москве столбики термометров покажут 14−16 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов. Ветер южный 5−10 м/с, местами порывы усилятся до 15−20 м/с.

Днем в четверг, 24 августа, характер погоды не изменится — будет облачно и дождливо. В столице воздух прогреется до 18−20 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.

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