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07:23 (мск), источник: Newtimes.kz

Алматинцы «штурмуют» центры выдачи льготных карт «Онай»

В Алматы льготные карты на общественный транспорт спровоцировали огромные очереди, передает телеканал КТК.

Инвалиды, пенсионеры, школьники и их родители вынуждены часами стоять в очереди. Дело в том, что в городе есть только один центр, где льготники могут получить или восстановить карту «Онай». Расстроенные горожане винят вот всем транспортную компанию.

«Я делала для восстановления школьнику, сыну. Вот, с двух где-то до пяти, три часа. Сотрудники говорят, что ничего поделать не могут — обращайтесь в другие органы с жалобами. Потому что они ничего не могут сделать, поток большой», — сообщила Альвина Акопян.

Льготников, желающих восстановить утерянные карты «Онай» или получить их впервые, стало больше, говорят в компании. В день только этот офис обслуживает до 300 человек вместо 50. Руководство транспортного холдинга уверяет: ажиотаж связан с новым учебным годом. Школьникам и студентам срочно понадобилось получить карты. Ну, а офисы при школах и вузах пока не начали работать.

«Во всех учебных заведениях организованы места для приема заявок и получения транспортной карты, льготной карты. Дифференцированный тариф внедрен с 1 августа, а в этот период все учебные заведения отдыхают. То есть, там нет персонала, который бы мог формировать заявки. Со следующей недели все учебные заведения подключаются к работе, и здесь первичного выпуска карты уже не будет», — сказал директор ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» Садир Хамраев.

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