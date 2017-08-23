Алматинцы «штурмуют» центры выдачи льготных карт «Онай»
В Алматы льготные карты на общественный транспорт спровоцировали огромные очереди, передает телеканал КТК.
В Алматы льготные карты на общественный транспорт спровоцировали огромные очереди, передает телеканал КТК.
Инвалиды, пенсионеры, школьники и их родители вынуждены часами стоять в очереди. Дело в том, что в городе есть только один центр, где льготники могут получить или восстановить карту «Онай». Расстроенные горожане винят вот всем транспортную компанию.
«Я делала для восстановления школьнику, сыну. Вот, с двух
Льготников, желающих восстановить утерянные карты «Онай» или получить их впервые, стало больше, говорят в компании. В день только этот офис обслуживает до 300 человек вместо 50. Руководство транспортного холдинга уверяет: ажиотаж связан с новым учебным годом. Школьникам и студентам срочно понадобилось получить карты. Ну, а офисы при школах и вузах пока не начали работать.
«Во всех учебных заведениях организованы места для приема заявок и получения транспортной карты, льготной карты. Дифференцированный тариф внедрен с 1 августа, а в этот период все учебные заведения отдыхают. То есть, там нет персонала, который бы мог формировать заявки. Со следующей недели все учебные заведения подключаются к работе, и здесь первичного выпуска карты уже не будет», — сказал директор ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» Садир Хамраев.