Алматинцы «штурмуют» центры выдачи льготных карт «Онай»

Инвалиды, пенсионеры, школьники и их родители вынуждены часами стоять в очереди. Дело в том, что в городе есть только один центр, где льготники могут получить или восстановить карту «Онай». Расстроенные горожане винят вот всем транспортную компанию.

«Я делала для восстановления школьнику, сыну. Вот, с двух где-то до пяти, три часа. Сотрудники говорят, что ничего поделать не могут — обращайтесь в другие органы с жалобами. Потому что они ничего не могут сделать, поток большой», — сообщила Альвина Акопян.

Льготников, желающих восстановить утерянные карты «Онай» или получить их впервые, стало больше, говорят в компании. В день только этот офис обслуживает до 300 человек вместо 50. Руководство транспортного холдинга уверяет: ажиотаж связан с новым учебным годом. Школьникам и студентам срочно понадобилось получить карты. Ну, а офисы при школах и вузах пока не начали работать.