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07:21 (мск), источник: 365info.kz

Погода 23 августа: жара и пыльные бури

В среду, 23 августа, на большей части территории Казахстана сохранится погода без осадков, передает «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 74% 756 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: 365info.kz

Только на северо-востоке и востоке местами возможны кратковременные дожди с грозой.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, местами в Мангистауской областях ожидается сильная жара. Также в Западно-Казахстанской и Атырауской областях ветер усилится до 15−20 м/с, в Мангистауской и Кызылординской областях — с пыльной бурей.

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях утром местами ожидается туман. В Костанайской и Карагандинской областях местами будет сильная жара. В Павлодарской области ветер усилится до 18 м/с, в Восточно-Казахстанской области — до 20 м/с.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях ожидаются пыльные бури. В Алматы переменная облачность, без осадков, до +26. В Астане переменная облачность, без осадков, до +28.

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