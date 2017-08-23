Погода 23 августа: жара и пыльные бури

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, местами в Мангистауской областях ожидается сильная жара. Также в Западно-Казахстанской и Атырауской областях ветер усилится до 15−20 м/с, в Мангистауской и Кызылординской областях — с пыльной бурей.

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях утром местами ожидается туман. В Костанайской и Карагандинской областях местами будет сильная жара. В Павлодарской области ветер усилится до 18 м/с, в Восточно-Казахстанской области — до 20 м/с.



В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях ожидаются пыльные бури. В Алматы переменная облачность, без осадков, до +26. В Астане переменная облачность, без осадков, до +28.