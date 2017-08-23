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07:25 (мск), источник: Newtimes.kz

Эксперты подсчитали, что около 20 тыс казахстанских студентов уедут учиться за границу в этом году

70% из них предпочли российские университеты. Такие данные привёл президент Ассоциации высших учебных заведений страны Рахман Алшанов, передает телеканал «Астана».

Источник: Newtimes.kz

По его мнению, одна из причин оттока молодёжи за рубеж — отсутствие возможности обучаться на платном отделении ВУЗов. Абитуриенты рассказывают, что в соседней стране выделяют больше бюджетных мест.

«В России выделяют очень много бюджетных мест, в основном на технические специальности, они дают казахстанцам также поступить на технические специальности, бюджетных мест много, не трудно туда поступить, без ЕНТ проходишь туда», — рассказал студент Темирлан Махатов.

По данным президента Ассоциации высших учебных заведений страны Рахмана Алшанова, в прошлом году наблюдался всплеск. Из 121 тыс. выпускников более 70 тыс. отдали предпочтение отдали российским ВУЗам.

«В этом году школы окончили 136 тысяч 269 выпускников. Получается, ориентировочно тысяч 15−20 может уйти в зарубежные ВУЗы. Наверняка, из них процентов 70 в российские ВУЗы», — уверяет Рахман Алшанов.

Бороться с оттоком абитуриентов местные чиновники решили через повышение конкурентоспособности ВУЗов. К примеру, в Восточно-Казахстанской области дополнительные гранты получили технические учебные заведения. В перспективе местные власти намерены готовить специалистов атомной промышленности.

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