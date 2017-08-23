Приморцы, пострадавшие от наводнения, получают новые документы

Источник: VLADNEWS

В Приморском крае в результате ливневых дождей оказались затопленными Хасанский, Михайловский, Октябрьский, Надеждинский и Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Режим ЧС продолжает действовать в шести муниципалитетах Приморья.

Более 400 человек, пострадавших от паводка в Приморье, были эвакуированы и находились в пунктах временного размещения, среди них 93 ребенка. В крае было подтоплено более 2 тыс. жилых домов, в которых проживает свыше 13,3 тыс. человек, повреждены дороги, паводком был отрезан ряд населенных пунктов, где живут более 20 тыс. человек.

Многие из пострадавших от наводнения приморцев лишились не только имущества, но и документов. В отделы полиции обращаются граждане с заявлениями о восстановлении паспортов, утраченных в результате стихии.

Подразделениями по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Приморья на всей территории края организовано бесплатное восстановление удостоверяющих личность документов, пришедших в негодность или утраченных во время паводка.

Сотрудники территориальных отделов по вопросам миграции организовали сбор информации о приморцах, утративших документы в результате паводков, проводят необходимые проверки по обращениям пострадавших.