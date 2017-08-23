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07:37 (мск), источник: dostup1.ru

Дымка в воздухе и неприятный запах: в Карабаше объявлены НМУ 2 степени

В зоне риска в ближайшие три дня из-за слабого неблагоприятного ветра, кроме него, остаются еще пять промышленных городов Южного Урала.

Режим «черного неба» объявлен сегодня для шести промышленных городов Челябинской области, причем в одном из них сообщается об экологической угрозе второй степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.

В Карабаше неблагоприятные метеоусловия 2 степени опасности сохранятся как минимум до вечера среды, 23 августа. Население почувствует их в виде задымления приземного слоя атмосферы и неприятных запахов.

Еще в пяти городах Челябинской области объявлены НМУ первой степени опасности: в Магнитогорске — до 11.00 среды, в Коркино, Сатке и Челябинске — до 19.00 четверга, 24 августа, в Троицке — до вечера пятницы, 25-го.

Добавим, до пятницы на Южном Урале сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Ветер будет слабый южный с переходом на юго-восточный. В ночные часы будет безветренно.

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