Дымка в воздухе и неприятный запах: в Карабаше объявлены НМУ 2 степени

Режим «черного неба» объявлен сегодня для шести промышленных городов Челябинской области, причем в одном из них сообщается об экологической угрозе второй степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.

В Карабаше неблагоприятные метеоусловия 2 степени опасности сохранятся как минимум до вечера среды, 23 августа. Население почувствует их в виде задымления приземного слоя атмосферы и неприятных запахов.

Еще в пяти городах Челябинской области объявлены НМУ первой степени опасности: в Магнитогорске — до 11.00 среды, в Коркино, Сатке и Челябинске — до 19.00 четверга, 24 августа, в Троицке — до вечера пятницы, 25-го.