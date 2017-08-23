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07:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пермякам сказали: рано за клюквой!

Можно нарваться на штраф.

За ранний сбор клюквы и брусники в прикамских лесах местных жителей ждет штраф в 20 000 рублей. Региональное минприроды установило начало сбора ягод. Отправляться за брусникой можно не раньше 30 августа, клюкву придется ждать до 10 сентября, передает «Уралинформбюро».

По сравнению с прошлым годом разрешенный сбор ягод начнется на неделю позднее. Из-за холодного лета ягода не успела созреть.

В ягодном сборе конкуренцию пермякам могут составить медведи. Жителей Гремячинского района предупреждают о возможной встрече с косолапым и рекомендуют вовсе отказаться от походов за грибами и ягодами. По данным спасателей, из-за нехватки корма этим летом животные начали близко подходить к населенным пунктам.

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