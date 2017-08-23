Пермякам сказали: рано за клюквой!
Можно нарваться на штраф.
Можно нарваться на штраф.
За ранний сбор клюквы и брусники в прикамских лесах местных жителей ждет штраф в 20 000 рублей. Региональное минприроды установило начало сбора ягод. Отправляться за брусникой можно не раньше 30 августа, клюкву придется ждать до 10 сентября, передает «Уралинформбюро».
По сравнению с прошлым годом разрешенный сбор ягод начнется на неделю позднее.
В ягодном сборе конкуренцию пермякам могут составить медведи. Жителей Гремячинского района предупреждают о возможной встрече с косолапым и рекомендуют вовсе отказаться от походов за грибами и ягодами. По данным спасателей,