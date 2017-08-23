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07:30 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области планируют увеличить штрафы за купание в запрещённых местах

Сейчас размер штрафа составляет 300 рублей.

Штрафы за купание в запрещённых местах предлагают увеличить в Омской области.

С такой инициативой выступило министерство природных ресурсов и экологии. Административный штраф планируют увеличить от 500 до1000 рублей. Полномочия по составлению протоколов законодатель предлагает возложить на полицию.

Отметим, что на территории Омской области признаны безопасными только шесть пляжей, причём пять из них находятся на территории города.

«За прошедшие 5−7 лет на санкционированных, оборудованных пляжах ни одного случая утопления не произошло. А вот на диких пляжах с 2012 года утонуло 195 человек. Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных местах, а также купание в состоянии алкогольного опьянения», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Максим Шабалин.

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