Жара: В Прикамье пришло запоздалое лето

Источник: Вести - Пермь

Вчерашний день в Прикамье стал самым жарким за весь год. Столбик термометра на солнце достиг отметки в 35 градусов. Судя по прогнозам, это еще не предел. 23 и 24 августа может быть побит и этот рекорд — выше 30 обещают уже в тени. Кому запоздалое лето принесло радость, а кому добавило хлопот?

В пермском зоопарке у бурого мишки Тоши бассейн личный, а вот капибары охлаждаются всей компанией из 11 персон. На прогулку своего новорождённого вывела и самка колобуса. Для животных такая погода — то, что нужно.

К воде тянутся не только обитатели зоопарка. Возле Театрального фонтана народу почти как в выходные. Среди взрослых охладиться в фонтане решаются единицы, поэтому спасаются в кафе с кондиционером. Хотя хитом продаж в такие жаркие дни становится лимонад.

По прогнозам специалистов, жара будет держаться до конца рабочей недели — температура воздуха в ближайшие дни на 6−7 градусов выше нормы. К концу лета горячая пора наступила у спасателей — нельзя терять бдительности.