Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из "Пусть говорят" выгнали политолога Украины под крики «Позор!»
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Почему диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - мнение
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
07:49 (мск), источник: Вести - Пермь

Жара: В Прикамье пришло запоздалое лето

По прогнозам специалистов, жара будет держаться до конца рабочей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 74% 756 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Вести - Пермь

Вчерашний день в Прикамье стал самым жарким за весь год. Столбик термометра на солнце достиг отметки в 35 градусов. Судя по прогнозам, это еще не предел. 23 и 24 августа может быть побит и этот рекорд — выше 30 обещают уже в тени. Кому запоздалое лето принесло радость, а кому добавило хлопот?

В пермском зоопарке у бурого мишки Тоши бассейн личный, а вот капибары охлаждаются всей компанией из 11 персон. На прогулку своего новорождённого вывела и самка колобуса. Для животных такая погода — то, что нужно.

К воде тянутся не только обитатели зоопарка. Возле Театрального фонтана народу почти как в выходные. Среди взрослых охладиться в фонтане решаются единицы, поэтому спасаются в кафе с кондиционером. Хотя хитом продаж в такие жаркие дни становится лимонад.

По прогнозам специалистов, жара будет держаться до конца рабочей недели — температура воздуха в ближайшие дни на 6−7 градусов выше нормы. К концу лета горячая пора наступила у спасателей — нельзя терять бдительности.

С Ильина дня прошло более трёх недель, но вода в Каме остаётся такой же, как в конце июня. Датой в календаре не напугать пермяков, для которых лето — редкий деликатес.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Рябков: Россия начинает подготовку ответных мер на санкции США
Минэкономразвития предложило закрыть программу по охране Байкала
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь