Новую модель детских садов обсудят в Хабаровске
24 августа в Хабаровске состоится региональный семинар «Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста: новая модель».
24 августа в Хабаровске состоится региональный семинар «Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста: новая модель».
Участие в мероприятии примут представители местной власти, руководители образовательных организаций, методисты, воспитатели и предприниматели.
Собравшиеся обсудят проект российского стандарта услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
Мероприятие пройдет в краевом центре развития творчества детей и юношества, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на