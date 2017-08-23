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09:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Новую модель детских садов обсудят в Хабаровске

24 августа в Хабаровске состоится региональный семинар «Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста: новая модель».

Участие в мероприятии примут представители местной власти, руководители образовательных организаций, методисты, воспитатели и предприниматели.

Собравшиеся обсудят проект российского стандарта услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

Мероприятие пройдет в краевом центре развития творчества детей и юношества, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки региона.

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