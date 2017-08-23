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08:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель устроил фотосессию на своем перевернутом внедорожнике

Накануне вечером на улице Писарева столкнулись два автомобиля Mitsubishi, водитель внедорожника не стал унывать, очевидцы помогли поставить авто на колёса.

Водитель устроил фотосессию на своем перевернутом внедорожнике, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла накануне вечером на перекрёстке улиц Писарева и Татарская, в ней поучаствовали Mitsubishi Montero и Mitsubishi Mirage.

«Монтеро двигался по Татарской со стороны ул. Н. Островского в сторону ул. Д. Бедного, Мираж — по Писарева со стороны Красного пр. в сторону ул. Ипподромская», — рассказали в «Автоспасе».

По предварительным данным, Mitsubishi Mirage выехал на красный свет светофора и ударил Mitsubishi Montero в заднее колесо. От удара последний перевернулся.

«Водитель внедорожника был несильно опечален и даже забрался на перевернутый автомобиль», — пишут очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

После свидетели аварии помогли поставить авто на колёса.

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