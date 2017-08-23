Водитель устроил фотосессию на своем перевернутом внедорожнике, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла накануне вечером на перекрёстке улиц Писарева и Татарская, в ней поучаствовали Mitsubishi Montero и Mitsubishi Mirage.

«Монтеро двигался по Татарской со стороны ул. Н. Островского в сторону ул. Д. Бедного, Мираж — по Писарева со стороны Красного пр. в сторону ул. Ипподромская», — рассказали в «Автоспасе».

По предварительным данным, Mitsubishi Mirage выехал на красный свет светофора и ударил Mitsubishi Montero в заднее колесо. От удара последний перевернулся.

«Водитель внедорожника был несильно опечален и даже забрался на перевернутый автомобиль», — пишут очевидцы.

<div id="vk_post_-114046843_17900"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-114046843_17900", -114046843, 17900, 'AOlQVNlia-6ZPT1lz_uag7g4MNt2')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.