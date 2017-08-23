Летнее тепло вернется в Новосибирск к концу недели
Прогретый воздух пришел с европейской части страны и Урала.
Прогретый воздух пришел с европейской части страны и Урала.
Последние дни лета порадуют новосибирцев теплой погодой.
Пришедшие на этой неделе в Новосибирск теплые воздушные массы задержатся в городе еще на несколько дней.
«Они пришли к нам со среднего Урала и европейской части России, — пояснил
На ближайшие три дня синоптики дали оптимистичный прогноз — горожане при желании и возможности смогут даже позагорать.
Сегодня в городе ожидается +22…+24 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер западный 4−9 м/с. В четверг, 24 августа воздух днем прогреется до +26…+28 градусов, дождей также не ожидается, ветер будет небольшим. В пятницу погода будет примерно такой же. Днем +25…+27 градусов.
А вот ночи уже довольно прохладные — от +9 до +15 градусов.