Летнее тепло вернется в Новосибирск к концу недели

Последние дни лета порадуют новосибирцев теплой погодой.

Пришедшие на этой неделе в Новосибирск теплые воздушные массы задержатся в городе еще на несколько дней.

«Они пришли к нам со среднего Урала и европейской части России, — пояснил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, — и будут определять погоду в ближайшие дни».

На ближайшие три дня синоптики дали оптимистичный прогноз — горожане при желании и возможности смогут даже позагорать.

Сегодня в городе ожидается +22…+24 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер западный 4−9 м/с. В четверг, 24 августа воздух днем прогреется до +26…+28 градусов, дождей также не ожидается, ветер будет небольшим. В пятницу погода будет примерно такой же. Днем +25…+27 градусов.