Пермяк подделал справку об инвалидности, чтобы бесплатно ездить на поезде
Материалы уголовного дела передают в суд.
Материалы уголовного дела передают в суд.
В Перми будут судить мужчину, которого обвиняют в подделке документов.
30 июня этого года 58-летнего пермяка задержали в электричке. Полицейским показалась подозрительной справка об инвалидности.
После проверки выяснилось, что документ фальшивый.
«В середине мая 2017 года подозреваемый с помощью компьютерной и копировальной техники самостоятельно, путем внесения ложных сведений изготовил поддельную справку «СНИЛС» на свое имя по категории «Инвалид 3 группы», — рассказала сотрудница
С поддельной справкой мужчина неоднократно приобретал бесплатные проездные билеты на поезда и электрички в Пермском крае.
Сотрудники уголовного розыска Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».
Расследование завершилось, все материалы направлены в мировой суд Дзержинского района Перми для рассмотрения дела по существу.