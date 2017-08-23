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08:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк подделал справку об инвалидности, чтобы бесплатно ездить на поезде

Материалы уголовного дела передают в суд.

В Перми будут судить мужчину, которого обвиняют в подделке документов.

30 июня этого года 58-летнего пермяка задержали в электричке. Полицейским показалась подозрительной справка об инвалидности.

После проверки выяснилось, что документ фальшивый.

«В середине мая 2017 года подозреваемый с помощью компьютерной и копировальной техники самостоятельно, путем внесения ложных сведений изготовил поддельную справку «СНИЛС» на свое имя по категории «Инвалид 3 группы», — рассказала сотрудница пресс-службы Пермского ЛО МВД России на транспорте Ольга Аксёнова.

С поддельной справкой мужчина неоднократно приобретал бесплатные проездные билеты на поезда и электрички в Пермском крае.

Сотрудники уголовного розыска Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Расследование завершилось, все материалы направлены в мировой суд Дзержинского района Перми для рассмотрения дела по существу.

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