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08:04 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинские камни заложат в монумент «Стена скорби» в Москве

Челябинские камни станут частью всероссийского монумента «Стена скорби».

24 августа на Мемориальном комплексе «Золотая гора» состоится тожественная церемония передачи камней для возведения монумента в столице, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Камни, найденные поисковыми отрядами Челябинской области непосредственно на территории мемориального комплекса, будут заложены в федеральный памятник жертвам массовых репрессий, открытие которого запланировано на 30 октября 2017 года. Его возведут на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Автор проекта, скульптор Георгий Франгулян, задумал отлить из бронзы полукруглый двусторонний горельеф длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими арками. Основа композиции — устремленные ввысь фигуры, символ хрупкости человеческой жизни», — рассказали в правительстве региона.

При возведении монумента «Стена скорби» будут использованы природные камни из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий: территорий расположения бывших лагерей; областей, население которых подверглось принудительной депортации; мест массовых расстрелов.

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