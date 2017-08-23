Челябинские камни заложат в монумент «Стена скорби» в Москве
Челябинские камни станут частью всероссийского монумента «Стена скорби».
Челябинские камни станут частью всероссийского монумента «Стена скорби».
24 августа на Мемориальном комплексе «Золотая гора» состоится тожественная церемония передачи камней для возведения монумента в столице, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Камни, найденные поисковыми отрядами Челябинской области непосредственно на территории мемориального комплекса, будут заложены в федеральный памятник жертвам массовых репрессий, открытие которого запланировано на 30 октября 2017 года. Его возведут на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Автор проекта, скульптор Георгий Франгулян, задумал отлить из бронзы полукруглый двусторонний горельеф длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими арками. Основа композиции — устремленные ввысь фигуры, символ хрупкости человеческой жизни», — рассказали в правительстве региона.
При возведении монумента «Стена скорби» будут использованы природные камни из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий: территорий расположения бывших лагерей; областей, население которых подверглось принудительной депортации; мест массовых расстрелов.