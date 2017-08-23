Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Умерла актриса Зоя Степанова
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ поведали, почему Киев недоволен приездом Путина в Севастополь
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
08:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцы начали подготовку к Всемирной олимпиаде роботов

Лучшие представители команд Челябинской области войдут в сборную страны.

Команды из Челябинской области отправились на учебно-тренировочные сборы в Казань, чтобы пройти подготовку к Всемирной олимпиаде роботов, сообщает пресс-служба Дома юношеского технического творчества региона.

Робототехники из Челябинска, Пластовского района, Снежинска и Миасса претендуют на места в сборной, которая представит Россию на международных соревнованиях в Коста-Рике. Известно, что задания Олимпиады будут связаны с охраной окружающей среды: участникам предстоит спасти животных, построить объекты для получения возобновляемой энергии и очистить природу от мусора.

«Наши команды представляют все основные категории, которые будут осенью на World Robot Olympiad, это увеличивает наши шансы на попадание в сборную страны. У нас есть команды, которые были первыми на российском этапе и показали хорошую подготовку», — отмечает руководитель регионального центра робототехники, директор ДЮТТ Челябинской области Владислав Халамов.

Напомним, на российском этапе Олимпиады роботов южноуральцы завоевали семь медалей в разных категориях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Надбавка за детей. Старики могут получить 200 руб. после перерасчёта пенсии
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Рябков: Россия начинает подготовку ответных мер на санкции США
Минэкономразвития предложило закрыть программу по охране Байкала
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь