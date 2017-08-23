Южноуральцы начали подготовку к Всемирной олимпиаде роботов
Лучшие представители команд Челябинской области войдут в сборную страны.
Лучшие представители команд Челябинской области войдут в сборную страны.
Команды из Челябинской области отправились на
Робототехники из Челябинска, Пластовского района, Снежинска и Миасса претендуют на места в сборной, которая представит Россию на международных соревнованиях в
«Наши команды представляют все основные категории, которые будут осенью на World Robot Olympiad, это увеличивает наши шансы на попадание в сборную страны. У нас есть команды, которые были первыми на российском этапе и показали хорошую подготовку», — отмечает руководитель регионального центра робототехники, директор ДЮТТ Челябинской области Владислав Халамов.
Напомним, на российском этапе Олимпиады роботов южноуральцы завоевали семь медалей в разных категориях.