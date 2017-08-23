Южноуральцы начали подготовку к Всемирной олимпиаде роботов

Команды из Челябинской области отправились на учебно-тренировочные сборы в Казань, чтобы пройти подготовку к Всемирной олимпиаде роботов, сообщает пресс-служба Дома юношеского технического творчества региона.

Робототехники из Челябинска, Пластовского района, Снежинска и Миасса претендуют на места в сборной, которая представит Россию на международных соревнованиях в Коста-Рике. Известно, что задания Олимпиады будут связаны с охраной окружающей среды: участникам предстоит спасти животных, построить объекты для получения возобновляемой энергии и очистить природу от мусора.

«Наши команды представляют все основные категории, которые будут осенью на World Robot Olympiad, это увеличивает наши шансы на попадание в сборную страны. У нас есть команды, которые были первыми на российском этапе и показали хорошую подготовку», — отмечает руководитель регионального центра робототехники, директор ДЮТТ Челябинской области Владислав Халамов.