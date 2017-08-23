Несколько школ под Омском уличили в плохой защите от террористов
Прокуратура Большеуковского района Омской области провела проверку и выявила нарушения законодательства о противодействии терроризму в нескольких школах района.
Прокуратура Большеуковского района Омской области провела проверку и выявила нарушения законодательства о противодействии терроризму в нескольких школах района.
Так, проверку не прошла Уралинская школа, территория которой огорожена забором с повреждениями. Как отметили в прокуратуре, это только поможет посторонним беспрепятственно попасть на территорию школы.
Ранее прокуратура уже вносила директору школы представление
Подобные недостатки были выявлении и еще в двух школах района.
«По результатам проверки прокурор района направил в суд три исковых заявления с требованием обязать данные образовательные учреждения установить ограждение по периметру школ», — говорится в сообщении
Иски находятся на рассмотрении в Большеуковском райсуде Омской области.