Несколько школ под Омском уличили в плохой защите от террористов

Так, проверку не прошла Уралинская школа, территория которой огорожена забором с повреждениями. Как отметили в прокуратуре, это только поможет посторонним беспрепятственно попасть на территорию школы.

Ранее прокуратура уже вносила директору школы представление из-за поврежденного забора, но меры в школе так и не приняли, ответив при этом районной прокуратуре, что все исправлено. Однако повторная проверка показала, что забор по-прежнему сломан.

Подобные недостатки были выявлении и еще в двух школах района.

«По результатам проверки прокурор района направил в суд три исковых заявления с требованием обязать данные образовательные учреждения установить ограждение по периметру школ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.