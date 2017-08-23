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08:02 (мск), источник: СуперОмск

Несколько школ под Омском уличили в плохой защите от террористов

Прокуратура Большеуковского района Омской области провела проверку и выявила нарушения законодательства о противодействии терроризму в нескольких школах района.

Так, проверку не прошла Уралинская школа, территория которой огорожена забором с повреждениями. Как отметили в прокуратуре, это только поможет посторонним беспрепятственно попасть на территорию школы.

Ранее прокуратура уже вносила директору школы представление из-за поврежденного забора, но меры в школе так и не приняли, ответив при этом районной прокуратуре, что все исправлено. Однако повторная проверка показала, что забор по-прежнему сломан.

Подобные недостатки были выявлении и еще в двух школах района.

«По результатам проверки прокурор района направил в суд три исковых заявления с требованием обязать данные образовательные учреждения установить ограждение по периметру школ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Иски находятся на рассмотрении в Большеуковском райсуде Омской области.

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