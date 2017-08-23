МЧС призывает к спокойствию жителей Башкирии после звука сирен
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. ПАО «Башинформсвязь» 24 августа будет проводить плановую техническую проверку региональной системы централизованного оповещения.
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. ПАО «Башинформсвязь» 24 августа будет проводить плановую техническую проверку региональной системы централизованного оповещения.
Будет осуществлен запуск всех имеющихся на территории Башкортостана электросирен. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в
«Просим жителей и гостей республики после звука сирены соблюдать порядок и спокойствие», — обратились к гражданам в ведомстве.