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08:01 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС призывает к спокойствию жителей Башкирии после звука сирен

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. ПАО «Башинформсвязь» 24 августа будет проводить плановую техническую проверку региональной системы централизованного оповещения.

Будет осуществлен запуск всех имеющихся на территории Башкортостана электросирен. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

«Просим жителей и гостей республики после звука сирены соблюдать порядок и спокойствие», — обратились к гражданам в ведомстве.

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