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09:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутска могут оплачивать проезд в общественном транспорте одним касанием карты

Специальными терминалами было оснащено 16 транспортных средств в апреле.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пассажиры могут расплачиваться за проезд в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах Иркутска одним касанием банковской карты к терминалу безналичной оплаты. Проект по внедрению безналичной оплаты в городском транспорте реализован администрацией Иркутска совместно со Сбербанком, платежной системой Мastercard, при участии компании «Социальная Система». Предварительно в апреле 2017 года был реализован пилот. Тогда специальными терминалами было оснащено 16 транспортных средств. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Новое решение дополняет привычную систему оплаты — пассажиры сами могут выбрать, платить им за проезд наличными или картой.

Пилотный проект получил положительные отзывы от наших жителей, это удобно как для молодежи, студентов, так и для людей старшего возраста. Наряду с банковскими картами обслуживаются электронные карты льготников. Поэтому его было решено продолжить, — отметила заместитель мэра Иркутска Елена Федорова.

Установленное оборудование поддерживает самые современные средства платежа, в том числе банковские карты, привязанные к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Оплачивать проезд бесконтактной картой удобно и просто — пассажирам достаточно одного касания банковской картой или другим бесконтактным устройством — брелоком, стикером, смартфоном и т. п. к терминалу. Для оплаты не требуется ввод ПИН-кода или длительное ожидание — операция совершается быстро и безопасно.

Для удобства разработан специальный личный кабинет пассажира, где владелец карты может увидеть историю своих поездок, распечатать билет, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы о функционировании сервиса.

«С участием Сбербанка реализован ни один подобный проект в городах России. Наш опыт, накопленная практика помогли найти удобное техническое решение и для Иркутска. Очень надеюсь, что горожане будут активно пользоваться новой возможностью. При этом мы хотели бы поощрить владельцев карт Сбербанка, и для участников программы “Спасибо от Сбербанка” планируем ввести повышенные бонусы за “безналичные поездки”. Необходимо отметить, что наш банк намерен и дальше способствовать развитию безналичных платежей, и в том числе на транспорте. У нас есть различные технологии для оборудования безналичным расчетом всех видов коммерческого транспорта», — сообщила управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

Проект по внедрению бесконтактной оплаты в наземном транспорте Иркутска стал продолжением совместной работы Mastercard и ПАО Сбербанк по развитию транспортной инфраструктуры в России.

Директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России Антон Шигапов отметил, что платежные инновации позволяют развивать инфраструктуру современных городов. В 2008 году Mastercard первой представила в России бесконтактную технологию. Именно благодаря ей пластиковая карта стала ключом к городским системам. Решение повседневных задач становится еще проще, а общественный транспорт — еще удобнее.

Напомним, что пилотный проект, предусматривающий безналичную оплату проезда в общественном транспорте, запущен в Иркутске. Специальными терминалами оснащено 16 транспортных средств, в том числе 12 автобусов маршрутов № 67 и № 37, два трамвая маршрута № 2 и два троллейбуса маршрутов № 1 и № 7к. Проект реализован при участии администрации Иркутска, ПАО «Сбербанк» и платежной системы Mastercard.

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