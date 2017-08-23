Жители Иркутска могут оплачивать проезд в общественном транспорте одним касанием карты
Специальными терминалами было оснащено 16 транспортных средств в апреле.
Специальными терминалами было оснащено 16 транспортных средств в апреле.
Пассажиры могут расплачиваться за проезд в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах Иркутска одним касанием банковской карты к терминалу безналичной оплаты. Проект по внедрению безналичной оплаты в городском транспорте реализован администрацией Иркутска совместно со Сбербанком, платежной системой Мastercard, при участии компании «Социальная Система». Предварительно в апреле 2017 года был реализован пилот. Тогда специальными терминалами было оснащено 16 транспортных средств. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Пилотный проект получил положительные отзывы от наших жителей, это удобно как для молодежи, студентов, так и для людей старшего возраста. Наряду с банковскими картами обслуживаются электронные карты льготников. Поэтому его было решено продолжить, — отметила заместитель мэра Иркутска Елена Федорова.
Установленное оборудование поддерживает самые современные средства платежа, в том числе банковские карты, привязанные к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Оплачивать проезд бесконтактной картой удобно и просто — пассажирам достаточно одного касания банковской картой или другим бесконтактным устройством — брелоком, стикером, смартфоном
Для удобства разработан специальный личный кабинет пассажира, где владелец карты может увидеть историю своих поездок, распечатать билет, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы о функционировании сервиса.
«С участием Сбербанка реализован ни один подобный проект в городах России. Наш опыт, накопленная практика помогли найти удобное техническое решение и для Иркутска. Очень надеюсь, что горожане будут активно пользоваться новой возможностью. При этом мы хотели бы поощрить владельцев карт Сбербанка, и для участников программы “Спасибо от Сбербанка” планируем ввести повышенные бонусы за “безналичные поездки”. Необходимо отметить, что наш банк намерен и дальше способствовать развитию безналичных платежей, и в том числе на транспорте. У нас есть различные технологии для оборудования безналичным расчетом всех видов коммерческого транспорта», — сообщила управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.
Директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России Антон Шигапов отметил, что платежные инновации позволяют развивать инфраструктуру современных городов. В 2008 году Mastercard первой представила в России бесконтактную технологию. Именно благодаря ей пластиковая карта стала ключом к городским системам. Решение повседневных задач становится еще проще, а общественный транспорт — еще удобнее.
Напомним, что пилотный проект, предусматривающий безналичную оплату проезда в общественном транспорте, запущен в Иркутске. Специальными терминалами оснащено 16 транспортных средств, в том числе 12 автобусов маршрутов № 67 и № 37, два трамвая маршрута № 2 и два троллейбуса маршрутов № 1 и № 7к. Проект реализован при участии администрации Иркутска, ПАО «Сбербанк» и платежной системы Mastercard.