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09:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае начинают закрывать пляжи

Сотрудники МЧС не рекомендуют жителям купаться в водоемах.

Спасатели предупредили жителей Красноярского края о закрытии некоторых пляжей на территории региона. Сотрудники не рекомендуют жителям купаться в водоемах, так как вода в них уже достаточно холодная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. В связи с этим количество отдыхающих на некоторых местах для отдыха значительно снизилось.

Закрылись сразу три пляжа в ЗАТО Зеленогорск — на озерах Лебединое и Ближнее. На них теперь нет оборудованных спасательных постов, а оказать помощь при возникновении экстренной ситуации будет некому.

Добавим, что на территории региона до сих пор открыто 25 пляжей. В прошлом году места для отдыха начали закрывать в конце августа.

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