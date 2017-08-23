В Красноярском крае начинают закрывать пляжи
Сотрудники МЧС не рекомендуют жителям купаться в водоемах.
Сотрудники МЧС не рекомендуют жителям купаться в водоемах.
Спасатели предупредили жителей Красноярского края о закрытии некоторых пляжей на территории региона. Сотрудники не рекомендуют жителям купаться в водоемах, так как вода в них уже достаточно холодная. Об этом сообщили в
В ближайшие дни синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. В связи с этим количество отдыхающих на некоторых местах для отдыха значительно снизилось.
Закрылись сразу три пляжа в ЗАТО Зеленогорск — на озерах Лебединое и Ближнее. На них теперь нет оборудованных спасательных постов, а оказать помощь при возникновении экстренной ситуации будет некому.
Добавим, что на территории региона до сих пор открыто 25 пляжей. В прошлом году места для отдыха начали закрывать в конце августа.