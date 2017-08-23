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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке две улицы снабдили новыми «Кречетами»

Список всех камер, работающих на городских дорогах, обновился.

Накануне в Стерлитамаке появились новые камеры, фиксирующие превышение скорости на городских дорогах. Одна из них размещена напротив КИА-центра на улице Западной, а вторая — возле бывшего училища № 3 на ул. Социалистической, 35.

Теперь во втором по величине городе Башкирии работают 11 «Кречетов».

В соцсети, в группе «Стерлитамак ДПС», обнародован полный список камер, действующих на 23 августа. Все они пока работают в тестовом режиме.

Список:

  • ул. Социлистическая, 35;.
  • ул. Западная (КИА-центр).
  • пр. Октября, 22 (возле стоматологической поликлиники);.
  • ул. Кочетова, 9 (возле стадиона «Содовик»);.
  • Уфимский тракт (воле АЗС «Лукойл»);.
  • ул. Коммунистическая (рынок Башкирия);.
  • ул. Артема (возле дома номер 41);.
  • ул. Элеваторная (овощной рынок, напротив авторынка);.
  • ул. Худайбердина (напротив военкомата);.
  • ул. Кочетова (между остановками Баумана и Лесная);.
  • пр. Ленина (напротив Башдрамтеатра).
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