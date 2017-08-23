В Стерлитамаке две улицы снабдили новыми «Кречетами»
Список всех камер, работающих на городских дорогах, обновился.
Список всех камер, работающих на городских дорогах, обновился.
Накануне в Стерлитамаке появились новые камеры, фиксирующие превышение скорости на городских дорогах. Одна из них размещена напротив
Теперь во втором по величине городе Башкирии работают 11 «Кречетов».
В соцсети, в группе «Стерлитамак ДПС», обнародован полный список камер, действующих на 23 августа. Все они пока работают в тестовом режиме.
Список: