В Стерлитамаке две улицы снабдили новыми «Кречетами»

Накануне в Стерлитамаке появились новые камеры, фиксирующие превышение скорости на городских дорогах. Одна из них размещена напротив КИА-центра на улице Западной, а вторая — возле бывшего училища № 3 на ул. Социалистической, 35.

Теперь во втором по величине городе Башкирии работают 11 «Кречетов».

В соцсети, в группе «Стерлитамак ДПС», обнародован полный список камер, действующих на 23 августа. Все они пока работают в тестовом режиме.

Список: