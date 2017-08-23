Самый точный прогноз погоды в Молдове на 24 и 25 августа

Источник: Sputnik.md

Максимальная температура воздуха в республике достигнет +18..+23 градусов по Цельсию.

На севере республики температура воздуха составит днем +19..+22 градуса, ночью +10..+13. В центре республики ожидается от +20 до +23 в дневные часы и +11..+14 — ночью. На юге температура поднимется до +21..+24 градусов днем и +12..+15 в ночные часы.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер северо-западный до 4-9 метров в секунду.