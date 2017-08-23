Самый точный прогноз погоды в Молдове на 24 и 25 августа

Максимальная температура воздуха в республике достигнет +18..+23 градусов по Цельсию.
На севере республики температура воздуха составит днем +19..+22 градуса, ночью +10..+13. В центре республики ожидается от +20 до +23 в дневные часы и +11..+14 — ночью. На юге температура поднимется до +21..+24 градусов днем и +12..+15 в ночные часы.
Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер северо-западный до 4-9 метров в секунду.
В четверг, 24 августа, осадков не предвидится. Температура воздуха составит до +22..+25 на севере и +23..+27 — в остальных районах страны. В пятницу, 25 августа, синоптики также не прогнозируют дожди и обещают жару. Дневной максимум составит от +27..+31 градусов. По прогнозам синоптиков конец августа выдастся жарким.