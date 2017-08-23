Минск будут строить по особым правилам
70 процентов особняков и деревенских домов, оказавшихся волею судьбы в черте Минска, решено оставить.
70 процентов особняков и деревенских домов, оказавшихся волею судьбы в черте Минска, решено оставить.
Это в очередной раз подтвердил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.
Но чтобы эти строения сомнительных архитектурных качеств выглядели соответственно статусу, их разрешат модернизировать. Уже к концу года будут разработаны правила усадебной застройки города. Как считает П. Лучинович, Минску в принципе нужны особые правила застройки, которые не должны мешать его нормальному развитию:
— В Минске другие демографические условия, сюда идут миграционные потоки, здесь другой уровень населения, в том числе образования… В общем, Минск отличается от других городов. Поэтому будут разработаны новые нормативы.
Это коснется в первую очередь обеспеченности