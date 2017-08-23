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11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
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09:40 (мск), источник: Интерфакс

Пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону выделят более 600 млн рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи на 600 млн рублей пострадавшим от масштабного пожара в Ростове-на-Дону, сообщили в среду «Интерфакс» в пресс-службе МЧС России.

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Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.

«Подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении правительству Ростовской области бюджетных ассигнований в размере почти 600 млн рублей для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшим от пожара будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей. Всего в результате пожара пострадали более 600 жителей, чьё жильё сгорело в огне.

«Проектом распоряжения правительства предусмотрено выделение более 524 млн рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации», — уточнили в МЧС.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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