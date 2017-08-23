Пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону выделят более 600 млн рублей

«Подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении правительству Ростовской области бюджетных ассигнований в размере почти 600 млн рублей для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшим от пожара будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей. Всего в результате пожара пострадали более 600 жителей, чьё жильё сгорело в огне.