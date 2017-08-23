Пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону выделят более 600 млн рублей
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи на 600 млн рублей пострадавшим от масштабного пожара в
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи на 600 млн рублей пострадавшим от масштабного пожара в
«Подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении правительству Ростовской области бюджетных ассигнований в размере почти 600 млн рублей для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество», — сказал собеседник агентства.
Пострадавшим от пожара будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей. Всего в результате пожара пострадали более 600 жителей, чьё жильё сгорело в огне.
«Проектом распоряжения правительства предусмотрено выделение более 524 млн рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации», — уточнили в МЧС.