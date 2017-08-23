Красноярцам предложили проголосовать за перекрытие главной улицы

Красноярцам предложили проголосовать за перекрытие проспекта Мира — по выходным и только на ограниченном участке для прогулок пешком. С такой инициативой к администрации города обратились сотрудники медиагруппы «Прима», известной своими проектами «Зелёный» и «Летняя кухня».

По словам «примовцев», есть несколько причин для подобного дорожного эксперимента. Во-первых, жители «миллионника» нуждаются в пешеходном пространстве в центре города. Это будет место для встреч, прогулок, творчества, летних кафе. Эта инициатива даст новый толчок развитию бизнеса в центре.

Во-вторых, ремонт проспекта этим летом показал, что даже полное его перекрытие не создает транспортного коллапса, зато тысячи горожан открыли для себя притягательность прогулок по свободному от машин проспекту и не хотят от них отказываться.

В-третьих, прецеденты в стране уже есть. На сегодняшний день пешеходные улицы есть в тридцати с лишним городах России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Челябинска и Иркутска. Такие пространства — очевидный признак развитого и современного мегаполиса, дружелюбного к своим жителям.

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«Красноярск серьезно болен автомобилезависимостью, и никто не хочет об этом говорить. Стратегически это приведет к транспортному коллапсу. Этот путь проходили многие города мира. И наша инициатива открыть для пешеходов ограниченный участок проспекта Мира по выходным — это маленький шажок в решении этого вопроса», — рассказал Илья Сураев, идеолог акции, директор по развитию медиагруппы «Прима».

Если эта инициатива найдет отклик у горожан и властей, медиагруппа «Прима» обязуется подарить всем в этой пешеходной зоне праздник в духе фестиваля «Зелёный»: с музыкой, вкусной едой и тематическими площадками.