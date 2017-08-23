Красноярцам предложили проголосовать за перекрытие главной улицы
Проспект планируют сделать пешеходным по выходным и только на ограниченном участке. Это будет место для встреч, прогулок, творчества и летних кафе.
Проспект планируют сделать пешеходным по выходным и только на ограниченном участке. Это будет место для встреч, прогулок, творчества и летних кафе.
Красноярцам предложили проголосовать за перекрытие проспекта Мира — по выходным и только на ограниченном участке для прогулок пешком. С такой инициативой к администрации города обратились сотрудники медиагруппы «Прима», известной своими проектами «Зелёный» и «Летняя кухня».
По словам «примовцев», есть несколько причин для подобного дорожного эксперимента.
«Красноярск серьезно болен автомобилезависимостью, и никто не хочет об этом говорить. Стратегически это приведет к транспортному коллапсу. Этот путь проходили многие города мира. И наша инициатива открыть для пешеходов ограниченный участок проспекта Мира по выходным — это маленький шажок в решении этого вопроса», — рассказал Илья Сураев, идеолог акции, директор по развитию медиагруппы «Прима».
Если эта инициатива найдет отклик у горожан и властей, медиагруппа «Прима» обязуется подарить всем в этой пешеходной зоне праздник в духе фестиваля «Зелёный»: с музыкой, вкусной едой и тематическими площадками.
Желающие поддержать идею частичного перекрытия проспекта Мира могут сделать это на сайте.