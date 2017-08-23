Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма

Источник: РИА Новости

«При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда, в которой ребёнок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть сшита из натуральных материалов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость. Неправильно подобранный костюм может спровоцировать заболевания кожи — контактный и атопический дерматиты.

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Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют изучать ярлычок производителя. Ткань должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов.

Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы.

Подчеркивается, что максимально допустимое содержание синтетических волокон в школьной форме — не более 55%.