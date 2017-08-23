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09:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта главная статья расходов российских туристов в Турции

Больше всего денег российские туристы тратят в Турции на покупку одежды. Об этом сообщают «Тонкости туризма» со ссылкой на отчет компании Global Blue Turkey, занимающейся возвратом налога на добавленную стоимость (НДС) иностранцам.

Источник: Reuters

По данным организации, в июле 2017 года россияне вернули порядка 3,2 миллионов лир НДС (около 915 тысяч долларов). Из них 2,2 миллиона лир (572 тысячи долларов) пришлось на покупку одежды.

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Еще 817 тысяч лир (234 тысячи долларов) туристы из России вернули за покупки ювелирных изделий, 61 тысячу лир (17,5 тысячи долларов) — за изделия из стекла.

Отмечается, что за месяц россияне вернули на 403 процента НДС больше, чем в июле 2016 года. При этом выручка турецкого бизнеса выросла не только за счет увеличения турпотока, но и за счет роста среднего чека. Так, в июле россияне тратили в среднем 1140 лир (325 долларов) на покупки, что на 17 процентов больше, чем годом ранее.

В середине августа сообщалось, что стоимость путевок в Турцию упала ниже цены авиабилетов. Например, недельный тур на двоих в начале сентября в Анталью обойдется минимум в 15,5 тысячи на двоих. Авиабилеты на те же даты можно приобрести за 12,5 тысячи рубелй на человека.

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