В Ростове в районе пожара возобновили подачу электричества

Вечером 22 августа бригады компании «Донэнерго» восстановили электрические сети к уцелевшим домам, оказавшимся в зоне пожара в квартале ниже Театральной площади.

«За период восстановления не было подключено около 20 потребителей в связи с отсутствием жильцов в домах, чтобы исключить ситуации, которые могут нести потенциальную угрозу жизни и имуществу людей», — рассказали в ведомстве.