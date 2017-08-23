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09:50 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове в районе пожара возобновили подачу электричества

В Ростове энергетики восстановили электроснабжение домов, оказавшихся в зоне пожара. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Вечером 22 августа бригады компании «Донэнерго» восстановили электрические сети к уцелевшим домам, оказавшимся в зоне пожара в квартале ниже Театральной площади.

«За период восстановления не было подключено около 20 потребителей в связи с отсутствием жильцов в домах, чтобы исключить ситуации, которые могут нести потенциальную угрозу жизни и имуществу людей», — рассказали в ведомстве.

Жителям, которых не оказалось дома во время работы энергетиков и которым сейчас необходимо подключиться к электроснабжению, необходимо обратиться по телефонам: 251−96−27, 232−07−37.

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