В Ростове в районе пожара возобновили подачу электричества
В Ростове энергетики восстановили электроснабжение домов, оказавшихся в зоне пожара. Об этом сообщает
В Ростове энергетики восстановили электроснабжение домов, оказавшихся в зоне пожара. Об этом сообщает
Вечером 22 августа бригады компании «Донэнерго» восстановили электрические сети к уцелевшим домам, оказавшимся в зоне пожара в квартале ниже Театральной площади.
«За период восстановления не было подключено около 20 потребителей в связи с отсутствием жильцов в домах, чтобы исключить ситуации, которые могут нести потенциальную угрозу жизни и имуществу людей», — рассказали в ведомстве.
Жителям, которых не оказалось дома во время работы энергетиков и которым сейчас необходимо подключиться к электроснабжению, необходимо обратиться по телефонам: 251−96−27, 232−07−37.