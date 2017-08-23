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09:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Потомок Николая Джонсона приехал в Пермь, чтобы помочь в расследовании

Выяснилось, что секретарь Михаила Романова не был англичанином.

В деле об убийстве великого князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Джонсона появились новые сведения. В Пермь из Чехии приехал правнучатый племянник Николая Джонсона, Владимир Быстров. Его пригласила международная экспедиция по поиску Великого Князя Михаила Александровича.

Владимир Быстров пообщался с пермскими следователями, которые ведут расследование исторического убийства.

В Перми он рассказал подробности родословной секретаря великого князя, который в течение столетия был известен как англичанин Джонсон, принявший российское подданство. Теперь выяснилось, что Джонсон был не англичанином и даже не иностранцем, а… россиянином.

Его предки родом из Польши. В России они жили с 18 века.

Директор пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов рассказал, что документы, подтверждающие русскую родословную Николая Джонсона передал в архив Владимир Быстров.

Настоящая фамилия Николая — Жонсон. Предполагается, что буква «Д» была прибавлена ради шутки. В кругу друзей великий князь Михаил Александрович называл секретаря Джонни, вероятно, так и появилась теория об английском происхождении «Джонсона», которая была активно поддержана большевиками, считающими секретаря князя английским шпионом.

Как пояснил директор архива, сотрудники следственного комитета и архива изучают и обрабатывают полученные документы. По окончанию работ они будут представлены общественности.

Напомним, именно в Пермь, подальше от Москвы, отправили в ссылку великого князя Михаила Александровича Романова. Историки прозвали его последним императором Российской империи.

В ночь на 13 июня 1918 года его вместе с секретарём Николаем Джонсоном вывезли из номера в гостинице и расстреляли. Убийство не раскрыто до сих пор, ведь останки Михаила не найдены.

На поиски места захоронения приезжали криминалисты из разных стран.

Предполагается, что останки великого князя и его секретаря закопаны где-то в Орджоникидзевском районе Перми.

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