Потомок Николая Джонсона приехал в Пермь, чтобы помочь в расследовании
Выяснилось, что секретарь Михаила Романова не был англичанином.
Выяснилось, что секретарь Михаила Романова не был англичанином.
В деле об убийстве великого князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Джонсона появились новые сведения. В Пермь из Чехии приехал правнучатый племянник Николая Джонсона, Владимир Быстров. Его пригласила международная экспедиция по поиску Великого Князя Михаила Александровича.
Владимир Быстров пообщался с пермскими следователями, которые ведут расследование исторического убийства.
В Перми он рассказал подробности родословной секретаря великого князя, который в течение столетия был известен как англичанин Джонсон, принявший российское подданство. Теперь выяснилось, что Джонсон был не англичанином и даже не иностранцем, а… россиянином.
Его предки родом из Польши. В России они жили с 18 века.
Директор пермского государственного архива
Настоящая фамилия Николая — Жонсон. Предполагается, что буква «Д» была прибавлена ради шутки. В кругу друзей великий князь Михаил Александрович называл секретаря Джонни, вероятно, так и появилась теория об английском происхождении «Джонсона», которая была активно поддержана большевиками, считающими секретаря князя английским шпионом.
Как пояснил директор архива, сотрудники следственного комитета и архива изучают и обрабатывают полученные документы. По окончанию работ они будут представлены общественности.
Напомним, именно в Пермь, подальше от Москвы, отправили в ссылку великого князя Михаила Александровича Романова. Историки прозвали его последним императором Российской империи.
В ночь на 13 июня 1918 года его вместе с секретарём Николаем Джонсоном вывезли из номера в гостинице и расстреляли. Убийство не раскрыто до сих пор, ведь останки Михаила не найдены.
На поиски места захоронения приезжали криминалисты из разных стран.
Предполагается, что останки великого князя и его секретаря закопаны