В Омской области стало еще больше чумных свиней

Чума была выявлена и лабораторно подтверждена в деревне Ивановка Исилькульского района и в деревне Гуровка Тюкалинского района области — в хозяйствах М. В. Брант и А. А. Крузе соответственно.

Вследствие этого в первую угрожаемую зону, где производится уничтожение всех свиней, попали станция Кухарево, село Маргенау, деревня Николайполь, деревня Пучково Исилькульского района и деревни Пекишево и Максимовка Тюкалинского района, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Всего с момента выявления чумы в Омской области было ликвидировано порядка 12,7 тысячи свиней общим весом 793 тонны. Зафиксировано 27 очагов заболевания, в том числе в омской колонии и в городе Омске. В части очагов уже снят карантин, владельцы свиней получили денежные компенсации за уничтоженных животных. Также в качестве возмещения они могут по льготной цене купить птиц, бычков и телок.