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09:13 (мск), источник: Actualitati.md

Свершилось: Спустя два года на бульваре Штефан чел Маре делают разметку

Сегодня утром кишиневских автолюбителей ожидал сюрприз. Столичные власти наконец-то взялись за нанесение дорожной разметки, однако, эту новость омрачает то, разметка появилась лишь на относительно небольшом участке дороги, да и то около примэрии.

Источник: Actualitati.md

Известно, что это не первый случай нанесения дорожной разметки. Часто, в целях экономии, для ее нанесения используется не очень качественная краска, полосы на дорогах исчезают сразу после первого дождя или из-за несоблюдения процедуры по их нанесению.

Напомним, что реконструкцию дорожного полотна на главном бульваре страны закончили еще летом 2016 года, однако дорожной разметки на ней нет до сих пор. Про другие главные дорожные артерии Кишинева и говорить не приходится.

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